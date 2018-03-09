ຂ່າວນອງນັນ ກ່ຽວກັບ ດາຣາໂປ້ ແລະ ປ. ທຣໍາ ມີການລາຍງານ ໂດຍສື່ມວນຊົນ ທີ່ສຳຄັນ

ເລື່ອງການກ່າວຫາວ່າປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ມີຄວາມສຳພັນນອກສົມລົດ ກັບດາ
ຣາໂປ້ ສະຕອມມີ ແດນຽລສ໌ ໄດ້ເປັນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບ ຢູ່ໃນວົງການສື່ມວນຊົນ
ຂອງວໍຊິງຕັນມາເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ.
ທະນາຍຄວາມທີ່ຮັບໜ້າທີ່ມາດົນນານ ຂອງທ່ານທຣໍາ ຄືທ່ານໄມເກີລ ໂຄເຮັນ ໄດ້ຮັບສາລະພາບວາ ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 130,000 ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ນາງແດນຽລສ໌ຜູ້ທີ່ມີຊື່ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າ ສະເຕັບຟານີ ຄລິຟຟອດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນາງເວົ້າ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ສຳພັນຕາມທີ່ມີການກ່າວຫາກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງປະທາ ນາທິບໍດີ ໃນປີ 2016.
ໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມານີ້ ນິຕະຍະສານຂອງພວກທີ່ມີຊື່ສຽງ ອິນທັດຈ໌ ໄດ້ພິມເຜີຍ
ແຜ່ການສຳພາດຢ່າງລະອຽດ ເລື່ອງນາງຄລິຟຟອດ. ແຕ່ຍ້ອນການປະຕິເສດ ແລະ
ການມິດງຽບນັ້ນ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນເປັນຂ່າວທີ່ສຳຄັນ ຈົນຮອດວັນພຸດຜ່ານ
ມານີ້ ເວລາທຳນຽບຂາວ ປາກົດວ່າໄດ້ຮັບຮູ້ເປັນເທື່ອທຳອິດ ວ່າປະທານາທິບໍດີທຣໍາ
ໄດ້ມີການພົວພັນຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງກັບດາຣາໂປ້ຜູ້ນີ້.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງ
ຂ່າວ ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ ໄດ້ພະຍາຍາມບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄຳຖາມ ທີ່ໄດ້ຖາມກ່ຽວ
ກັບຂ່າວນອງນັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການຕໍ່ສູ້ທາງກົດ
ໝາຍ ທີ່ພົວພັນກັບຄະດີດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານນາງແຊນເດີສ໌ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄະດີນີ້ໄດ້ຊະນະໄປແລ້ວໃນການຕັດສິນ” ຊຶ່ງທ່ານ
ນາງໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳສັ່ງຊົ່ວຄາວທີ່ໄດ້ອອກອາທິດແລ້ວນີ້ໂດຍບໍລິສັດແກ້ໄຂການໂຕ້
ແຍ້ງສ່ວນໂຕ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນາງຄລິຟຟອດ ເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການກ່າວ ຫາພົວພັນ
ຂອງນາງກັບປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະທຳການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາ ທິບໍດີ.
ທ່ານນາງແຊນເດີສ໌ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ຊາບວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຮູ້ເລື່ອງ
ການຈ່າຍເງິນ ທີ່ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ດາຣາຄົນນີ້.
ນາງຄລິຟຟອດ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວຊາກັບຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍືນຄຳຟ້ອງໃນວັນອັງຄານ
ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍອ້າງວ່າ ການຕົກລົງບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍ ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມກັບຄ່າຈ່າຍເງິນ
130,000 ໂດລາ ເປັນໂມຄະ ເພາະວ່່າທ່ານທຣໍາ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຊັນໜັງສືດັ່ງກ່າວ.
ນາງໄດ້ອ້າງຢູ່ໃນສຳນວນຟ້ອງວ່າ ນາງໄດ້ເລີ້ມ “ມີຄວາມສຳພັນ” ກັບທ່ານທຣໍາໃນ
ລະດູຮ້ອນຂອງປີ 2006 ແລະຍັງມີຄວາມສຳພັນ “ມາຈົນຮອດປີ 2007.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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