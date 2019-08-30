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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ຍົກ​ເລີກ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ ໂປ​ແລນ ເພື່ອ​ກຽມ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ ຈາກພາ​ຍຸ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ ໂດ​ຣຽນ

ທ່ານ ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສຢູ່​ໃນ​ງານເພື່ອ​ສະ​ເຫລີມ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫລີມ​ສະ​ຫລອງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງສູນ​ບັນ​ຊາ​ການ​ອະວະ​ກາດຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ​ທີ່​ສວນ​ກຸ​ຫລາບ​ຂອງທຳ​ນຽບ​ຂາວໃນວັນ​ທີ 29 ສິງ​ຫາ, 2019

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກຳ​ລັງ​ຖອນ​ຕົວ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ ລະ​ນຶກ​ເຖິງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 80 ປີ​ຂອງການ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ຢູ່​ໂປ​ແລນ.

ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້, ໃນຕອນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ງານ​ອັນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສວນ​ກຸ​ຫລາບ​ຂອງທຳ​ນຽບ​ຂາວເພື່ອ​ສະ​ເຫລີມ​ສະ​ຫລອງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງສູນ​ບັນ​ຊາ​ການ​ອະວະ​ກາດຂອງສະ​ຫະ​ລັດນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ປະ​ກາດ​ວ່າ ຮອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄມ​ຄ໌ ເພັນ​ສ໌ (Mike Pence), ​ຈະ​ໄປ​ຮ່ວມ​ງານແທນ​ທ່ານ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວໍ​ຊໍ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ໄດ້​ວ່າ ທຸກ​ແຫລ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ສຸມ​ໃສ່ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາພາ​ຍຸ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນ ໂດ​ຣຽນ (Dorian) ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ເຄື່ອນ​ມາ​ຈາກ​ທະ​ເລ​ຄາ​ຣິ​ບຽນເຂົ້າ​ມາ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດານັ້ນ.

ທ່ານ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ "ມັນ​ເປັນສິ່ງ​ນຶ່ງທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍສຳ​ລັບ​ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ໄດ້​ຢູ່​ໜີ້, ພາ​ຍຸນີ້ທີ່​ຈິງ​ແທ້ ເບິ່ງ​ຊົງ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ພາ​ຍຸ​ທີ່​ໃຫຍ່ ໃຫຍ່​ຫລາຍອີ່​ຫລີ.”

ມີ​ການ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ວ່າ ພາ​ຍຸ​ເຮ​ຣິ​ເຄນຈະ​ມີ​ຄວາມແຮງ​ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ​ຂັ້ນເປັນ​ປະ​ເພດ 4 ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມາ​ເຖິ​ງ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ລັດຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ​ໃນຄືນ​ວັນ​ຈັນ ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້, ຫລັງຈາກ​ເຖິງ​ເວ​ລາທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ມີ​ແຜນ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ໂປ​ແລນແລ້ວ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ໂທ​ລະ​ສັບຫາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂປ​ແລນ, ທ່ານ ອານ​ເດ​ຣີ​ເຊ ດູ​ດາ (Andrzej Duda) ເພື່ອ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ "ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນທີ່​ຢູ່​ໃນ​ແລວ ທາງ​ທີ່ພາ​ຍຸ​ເຮີ​ຣິ​ເຄນຈະ​ມາ​ເຖິງ. ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະຈັດ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາ​ໄປ​ໂປ​ແລນໃໝ່ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ໃກ້ໆ​ນີ້.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ, ພ້ອມ​ກັບ​ທ່ານດູ​ດາ (Duda) ແລະ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີເຢຍ​ຣະ​ມັນ ທ່ານ​ນາງ ອັງ​ໂກ​ລັງ ເມີ​ໂຄ (Angela Merkel), ມີ​ແຜນ​ຈະ​ໄປ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ໃນ​ພິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້ ໃນ​ຈະ​ຕຸ​ລັດພິ​ລ​ສຸ​ສ​ກີ (Pilsudski).

ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ສອງວັນ​ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້​ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ແບບ​ສອງ​ຕໍ່​ສອງ​ກັ​ບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້ນຳປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ໃນ​ຈຳ​ນວນທີ່​ມີຫລາຍກວ່າ 40 ຄົນ ​ຈະເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງ​ໄປໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ໂປ​ແລນ​ ຄັ້ງ​ທີ​ສອງຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານດູ​ດາ (Duda) ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ສອງ​ເທື່ອ​ແລ້ວ.

ມີ​ອະ​ດີດ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ໂປ​ແລນ ປະ​ມານ 20 ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ຈົດ​ໝາຍ​ແບບເປີດ​ຊອງສົ່ງ​ເຖິງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ພວກ​ເພິ່ນ​ກຳ​ລັງຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ແລະ​ຮຽ​ກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ໃຊ້ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຂອງ​ທ່ານກົດ​ດັນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບມີ​ຄວາມ​ນິ​ຍົມສູງຂອງ​ໂປ​ແລນ ໃຫ້​ນັບ​ຖື​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ຍຸ​ຕິ​ການໝິ່ນ​ປະ​ໝາດ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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