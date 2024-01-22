ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ປາກົດວ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄດ້ໄຊຊະນະອັນສຳຄັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອຍາດເອົາການສະ
ເໜີຊື່ເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2024 ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ໂດຍການສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານມີຄະແນນດີພໍສົມຄວນໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຢູ່ລັດນິວແຮມເຊີທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້.
ທ່ານ ທຣໍາ ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຂຶ້ນ ທັງຢູ່ໃນລັດ ນິວແຮມເຊີ ແລະໃນການແຂ່ງຂັນໂດຍລວມ, ດ້ວຍການປະກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຟລໍຣິດາ ທ່ານຣອນ ດິແຊນທິສ ກໍາລັງສິ້ນສຸດການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ.
ທ່ານ ດີແຊນທິສ ບໍ່ປະສົບກັບຄວາມຄາດຫວັງທີ່ທ່ານຈະອອກມາເປັນຜູ້ທ້າທາຍຄົນສໍາຄັນຕໍ່ ທ່ານ ທຣໍາ, ແລະການຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ແລະອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ້ ເຮລີ ເປັນພຽງສອງຜູ້ສະໝັກ ທີ່ສໍາຄັນເທົ່ານັ້ນໃນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ຍັງຄົງເຫຼືອຢູ່.
ການສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນໃໝ່ຂອງອົງການຂ່າວ CNN ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານທຣໍາ ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ 50 ເປີເຊັນຂອງການລົງຄະແນນສຽງ ໃນລັດນິວແຮມເຊີ, ເຊິ່ງມີຄະແນນສູງກວ່າ 39 ເປີເຊັນຂອງ ທ່ານນາງເຮລີ ທີ່ເຄີຍດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດຄັ້ງນຶ່ງ ໃນສະໄໝຂອງທ່ານ, ແລະ 6 ເປີເຊັນສຳລັບ ທ່ານ ດິແຊນທິສ. ຜົນຂອງການສຳຫຼວດ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການລົງຄະແນນສຽງໃນລັດເມື່ອໄວໆມານີ້ໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ.
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