ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວຕໍ່ສານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ທ່ານເສຍໄຊໃນປີ 2020 ຢູ່ທີ່ລັດຈໍເຈຍທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ. ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ຂໍຍົກເລີກໝາຍກຳນົດການຟ້ອງຮ້ອງໃນຄະດີ ທີ່ກຳນົດໃສ່ອາທິດໜ້າ.
ນັ້ນແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນຈຳເລີຍ 19 ຄົນ ໃນຄະດີສໍ້ໂກງແລະແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງ ຈະບໍ່ໄປປາກົດໂຕຕໍ່ໜ້າຜູ້ພິພາກສາສານຊັ້ນກາງ ຂອງຟູລຕັນຄາວຕີ້ ທ່ານສກັອດ ແມກຄາຟີ (Scott McAfee) ສຳລັບການປາກົດໂຕຕໍ່ສານ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ນະຄອນແອັນແລນຕາ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້. ຍັງບໍ່ທັນມີການກຳນົດວັນເວລາສຳລັບການດຳເນີນຄະດີນີ້ເທື່ອ ແຕ່ກໍມີທ່າທາງອາດຈະເປັນຫຼາຍເດືອນຈາກປັດຈຸບັນນີ້.
ພວກຈຳເລີຍຮ່ວມຫຼາຍຄົນຂອງທ່ານທຣຳ ຕ່າງກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຜິດ ແລະຂໍຍົກເລີກສິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຟ້ອງຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ບິນຈາກ ບ່ອນຕາກອາກາດຕີກອຟຂອງທ່ານໃນລັດນິວເຈີຊີ ໄປຍັງນະຄອນແອັດແລນຕາ ເພື່ອຍອມຈຳນົນ ທີ່ຄຸກຟູລຕັນຄາວຕີ້ ແລະຖືກຈັບພ້ອມກັບລົງທະບຽນ ໃນຂໍ້ຫາ 13 ກະທົງ. ໃນຂະນະຢູ່ທີ່ນັ້ນ ທ່ານ ກໍໄດ້ແປະໂປ້ລາຍມື ແລະກາຍເປັນ ອະດີດປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຖືກຖ່າຍຮູບໃບໜ້າເພື່ອປະຫວັດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າ ຂອງບັນດາຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລີກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ໃຊ້ຮູບເບິ່ງຄືຄົນໃຈຮ້າຍ ບໍ່ຍິ້ມຫົວຂອງທ່ານ ໃສ່ທີເຊີດ ຈອກກາເຟ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອຫາລາຍໄດ້ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານໄດ້ຂຽນໃສ່ຮູບວ່າ “ບໍ່ຍອມຈຳນົນເດັດຂາດ” ເຖິງແມ່ນວ່າເວລານີ້ ທ່ານໄດ້ຍອມຈຳນົນໄປແລ້ວ ໃນຄະດີອາຍາສີ່ຄະດີທີ່ທ່ານກຳລັງປະເຊີນຢູ່.
ພວກຕ້ອງຕິທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ພາກັນຂາຍເຄື່ອງສະສົມລາຄາຖືກດ້ວຍຮູບໃບໜ້າ ທີ່ຂຽນໃສ່ວ່າ ເລກນັກໂທດຂອງທ່ານແມ່ນ P01135809.
ທ່ານທຣຳ ແລະພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານບາງຄົນ ທີ່ລັດຈໍເຈຍໄດ້ທວງໃຫ້ຟ້ອງຮ້ອງໄອຍະການໃນຄະດີນີ້ ຄືໄອຍະການເຂດຟູລຕັນຄາວຕີ ທ່ານນາງຟານີ ວິລລິສ ຊຶ່ງການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນທີ່ສະພາຂອງລັດຈໍເຈຍ.
ແຕ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານບຣາຍແອນ ແຄມປ໌ ທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານທຣຳ ມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ຊະນະການປ່ອນບັດທີ່ລັດຈໍເຈຍ ໃນປີ 2020 ໂດຍໄດ້ປະຕິເສດໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ທ່ານນາງວິລລິສ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ.