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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣ​ຳ ສະ​ເໜີ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ​ທ່ານ​ແຈັ​ຟ​ຟ​ຣີ ໂຣ​ເສີນ ເປັນ​ຮອງ ​​​ລມ​ຕ ກະ​ຊວງ ຍຸ​ຕິ​ທຳ

ທ່ານ​ແຈັ​ຟ​ຟ​ຣີ ໂຣ​ເສີນ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຂົນ​ສົ່ງ ​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ ​ໃຫ້ເປັນຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ເໜີແຕ່ງ​ຕັ້ງ
ໃຫ້ທ່ານ​ແຈັ​ຟ​ຟ​ຣີ ໂຣ​ເສີນ ເປັນ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ.

ການ​ປະ​ກາດດັ່ງ​ກ່າວມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ອັງ​ຄານວ​ານ
​ນີ້ ບໍ່​ຮອດ​ນຶ່ງອ​າ​ທິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ທ່ານ​ວິ​ລ​ລຽມ ບາ​ຣ
ໃຫ້ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ພາ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ.

ທ່ານ​ບາ​ຣ ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ແຈັ​ຟ​ຟ​ຣີ ໂຣ​ເສີນ ເປັນ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ທີ່​ຊົງ​ຄຸນ​ນະ​ວຸດ​ທິ ຜູ້​ທີ່​
ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານແລະ​ພາກເ​ອກ​ກະ​ຊົນ. ຫຼາຍ​ປີ​ໃນການ​
ປະຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ດ້ານກົດ​ໝາຍແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຢ່າງໜ້າ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ
ເປັນ​ຜູ້ຖືກ​ເລືອກ ​ເອົາ​ຢ່າງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ ເພື່ອຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງຍຸ​ຕິ​ທຳ ​ແທນທ່ານ​ຣອດ ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕນ໌ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ປີ ດ້ວຍ
ຄວາມ​ເສຍ​ສະ​ລະ ແລະ​ເປັນ​ກຽດ.

ທ່ານ​ໂຣ​ເຊັນ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້ເປັນຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຂົນ​ສົ່ງ ແຕ່​ປີ 2017. ນາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​
ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ ກໍຄື ທ່ານ​ນາງ​ອີ​ເລ​ນ ໂຈ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ທີ່​ທ່ານ​ໂຣ​ຊັນ ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ
ເອົາ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງຕໍ່​ໜ້າ​ທີ່.

​ສະ​ພາສູງຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຕໍ່​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໂຣ​ເຊັ​ນ ​ຈະສາ​
ມາດເຂົ້າຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ແທນ​ທ່ານ​ໂຣ​ເຊນ​ສະ​ໄຕ ຜູ້​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າທີ່ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ
ກາງ​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ນີ້.

ທ່ານ​ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕ ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ສຳ​ຄັນ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້​ດູ​ແລການ​ສືບ​ສວນ ຂອງ
ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີ​ຣ​ຕ໌ ມັລ​ເລີ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ ເຂົ້າ​ໃນ
​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໃນ​ປີ 2016 ແລະ​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ໃນ​ການ​ສົມ
​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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