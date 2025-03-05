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ເຊເລັນສກີ ພ້ອມທີ່ຈະເຈລະຈາກັບ ທ່ານທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ເກີດສັນຕິພາບ ໃນສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ກັບຢູເຄຣນ

  • ວີໂອເອ
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວປາໄສຢູ່ສະໜາມລົບ ໂດຍຈະເຫັນລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ລູກສອນໄຟ ເພທຣີອ໊ອດຕ໌ ຂອງສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວປາໄສຢູ່ສະໜາມລົບ ໂດຍຈະເຫັນລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ລູກສອນໄຟ ເພທຣີອ໊ອດຕ໌ ຂອງສະຫະລັດ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ທ່າ​ທີ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ຫຼັງ​ຈາ​ກ​ການ​ຫາ​ລື​ເມື່ອ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ເກີດ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ກ່າວ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານພ້ອມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໃຫ້​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ເວ​ລາ​ມາ 3 ປີ​ກັບ ຣັດ​ເຊຍ ຈົບ​ລົງ “ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້” ແລະ ວ່າ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຈະ “ເຮັດ​ວຽກ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ” ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກີດ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​.

ຜູ້​ນຳ ຢູ​ເຄ​ຣນ ກ່າວ​ດ້ວຍ​ວ່າ​ການ​ປະ​ທະ​ຄຳ​ເວົ້າ​ກັບ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ເປັນ​ເລື່ອງ “ໜ້າ​ເສຍ​ໃຈ” ແລະ ເສີມ​ວ່າ​ທ່ານ​ຍັງ​ຄົງ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ນາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ສິດ​ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ຫາ​ຍາກ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕໍ່​ການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ໂຈີ​ຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.

ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ລົງ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ X ວ່າ​ການ​ຫາ​ລື​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກັບ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແລະ ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ເຈ​ດີ ແວນ​ສ໌ “ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ທີ່​ຄວນ​ຈະ​ເປັນ ເຖິງ​ເວ​ລາ​ແລ້ວ​ທີ່​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ​ມັນ​ຖື​ກ​ຕ້ອງ ເຮົາ​ຢາກ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ການ​ສື່​ສານ​ກັນ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ເປັນ​ໄປ​ຢ່າງ​ສ້າງ​ສັນ.”

ເມື່ອ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຈົ​ບ​ລົງ​ດ້ວຍ​ການ​ທີ່​ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ຖືກບອກ​ໃຫ້​ອອກ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ການ​ລົງ​ນາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຮ່​ຫາ​ຍາກ.

ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຈ​ດີ ແວນ​ສ໌ ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ​ທັງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ຣັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ຈົບ​ລົງ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ທຸກ​ຝ່າຍ.

ທັງ​ນີ້ ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ຮ່ວມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ປະ​ກາດ​ລະ​ງັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຕໍ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ສ່ວນ​ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ ດີ​ມິ​ທ​ຣີ ເປັ​ສກອ​ຟ ກ່າວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ວ່າ ການ​ລະງັບ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເປັນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຕໍ່​ເສັ້ນ​ທາງ​ສູ່​ສັນ​ຕິ​ພາບ.

ປະ​ທານ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ເມື່ອ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຮ່​ຫາ​ຍາກ​ກັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເປັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ຕໍ່​ໄປ ແລະ ທ່ານ​ຈະ​ອອກ​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ເລື່ອງນີ້​ຄືນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຕາມ​ເວ​ລາ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຮ່ວມ​ຂອງລັດ​ຖະ​ສະ​ພາໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

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