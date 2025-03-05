ເຊເລັນສກີ ພ້ອມທີ່ຈະເຈລະຈາກັບ ທ່ານທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ເກີດສັນຕິພາບ ໃນສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ກັບຢູເຄຣນ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ສະແດງທ່າທີເປັນມິດກັບ ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກການຫາລືເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເກີດການໂຕ້ຖຽງລະຫວ່າງທ່ານ ກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າປະເທດຂອງທ່ານພ້ອມເຈລະຈາໃຫ້ສົງຄາມທີ່ດຳເນີນເວລາມາ 3 ປີກັບ ຣັດເຊຍ ຈົບລົງ “ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້” ແລະ ວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະ “ເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ” ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ເກີດສັນຕິພາບ.
ຜູ້ນຳ ຢູເຄຣນ ກ່າວດ້ວຍວ່າການປະທະຄຳເວົ້າກັບທ່ານ ທຣຳ ຢູ່ທຳນຽບຂາວເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາເປັນເລື່ອງ “ໜ້າເສຍໃຈ” ແລະ ເສີມວ່າທ່ານຍັງຄົງພ້ອມທີ່ຈະລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະໃຫ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ສິດໄລຍະຍາວໃນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຫາຍາກທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການຜະລິດສິນຄ້າເທັກໂນໂລໂຈີຂອງ ອາເມຣິກາ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າການຫາລືທີ່ທຳນຽບຂາວກັບທ່ານ ທຣຳ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເຈດີ ແວນສ໌ “ບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຄວນຈະເປັນ ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫມັນຖືກຕ້ອງ ເຮົາຢາກໃຫ້ເກີດຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ການສື່ສານກັນໃນອະນາຄົດເປັນໄປຢ່າງສ້າງສັນ.”
ເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາການເຈລະຈາຈົບລົງດ້ວຍການທີ່ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ຖືກບອກໃຫ້ອອກຈາກທຳນຽບຂາວໂດຍບໍ່ມີການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງແຮ່ຫາຍາກ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ເຈດີ ແວນສ໌ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອວ່າທັງ ສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ເຫັນວ່າການເຮັດໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງຈົບລົງເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທຸກຝ່າຍ.
ທັງນີ້ ການສະແດງຄວາມພ້ອມຮ່ວມເຈລະຈາຂອງປະທານາທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ປະກາດລະງັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຕໍ່ ຢູເຄຣນ.
ສ່ວນໂຄສົກລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ດີມິທຣີ ເປັສກອຟ ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການລະງັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ຢູເຄຣນ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ເສັ້ນທາງສູ່ສັນຕິພາບ.
ປະທານທິບໍດີ ທຣຳ ກ່າວເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງແຮ່ຫາຍາກກັບ ຢູເຄຣນ ເປັນເງື່ອນໄຂສຳຄັນຂອງການສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ຕໍ່ໄປ ແລະ ທ່ານຈະອອກຄຳປະກາດໃນເລື່ອງນີ້ຄືນວັນອັງຄານຕາມເວລາຂອງ ສະຫະລັດ ເວລາທີ່ທ່ານກ່າວຄຳປາໄສໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
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