ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວຮັບປະກັນເພີ່ມເຕີມໃນຕອນແລງວັນຈັນມື້ວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າເປັນກິດຈະວັດທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງໄປໂຮງໝໍທະຫານຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດໂດຍປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເມື່ອວັນເສົາແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.
ແພດທາງການຂອງທ່ານ ທຣຳ, ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ທ່ານ ຊອນ ຄອນລີ, ໄດ້ອອກບັນທຶກສະບັບນຶ່ງເວົ້າວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ “ທຳການກວດສຸຂະພາບດົນກວ່ານຶ່ງຊົ່ວໂມງໜ້ອຍນຶ່ງ, ກວດເລືອດ ແລະ ປຶກສາຫາລື” ແຕ່ບໍ່ມີ “ການປະເມີນຜົນຫົວໃຈທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ຫຼື ລະບົບປະສາດ.”
ທ່ານ ຄອນລີ ໄດ້ອະທິບາຍການຢ້ຽມຢາມສູນການແພດທະຫານແຫ່ງຊາດ ວອລເຕີ ຣີດ ດັ່ງກັບ “ການກວດສຸຂະພາບສະເພາະການທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ສະໝ່ຳສະເໝີ” ທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮັບໃນຕະຫຼອດປີ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ “ຈະໄດ້ທຳການກວດກາທີ່ຮອບຄອບກວ່ານີ້ຫຼັງຈາກປີໃໝ່.”
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນຕາຕະລາງກິດຈະກຳປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍທຳນຽບຂາວ, ບໍ່ຄືກັບຕອນທີ່ທ່ານໄດ້ໄປກວດກາຮ່າງກາຍປະຈຳປີໃນເດືອນກຸມພາ. ທ່ານ ຄອນລີ ໄດ້ຂຽນວ່າ ມັນແມ່ນຍ້ອນ “ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງຕາຕະລາງ.”
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ສເຕເຟັນນີ ກຣິສແຊັມ ໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເລີ່ມ “ສ່ວນນຶ່ງຂອງການກວດກາຮ່າງກາຍປະຈຳປີຂອງທ່ານ” ໃນວັນເສົາ ຍ້ອນວ່າທ່ານມີເວລາຫວ່າງໃນທ້າຍອາທິດ ແລະ ຄາດວ່າ “ປີ 2020 ຈະມີວຽກຫຼາຍ.”