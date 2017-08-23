ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖະແຫຼງໃນແບບສະບັບໂຄສະນາ ຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ຕໍ່ຝູງຊົນທີ່ສະໜັບ ສະໜຸນທ່ານ ທີ່ ນະຄອນ Phoenix

ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສຕໍ່ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ທີ່ນະຄອນ Phoenix,
ລັດ Arizona ໃນຄໍ່າຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລທຣໍາໄດ້ຕໍານິ
ສື່ມວນຊົນ ວ່າເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ
ຂອງທ່ານ ຊຶ່ງວັນນະສອນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກ Mike O’ Sullivan
ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານນາວີກະໂຍທິນ ແລະພາສີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່
ປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຢູ່ເມືອງຊາຍແດນ Yuma ນັ້ນແລ້ວ ທ່ານທຣໍາກໍຢູ່ໃນທ່າທີ ທີ່ມີລັກ
ສະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຢູ່ໃນນະຄອນ Phoenix.
ທ່ານກ່າວວ່າ: “ແລງມື້ນີ້, ໂດຍມາຮ່ວມກັນກັບເພື່ອນໆ ພວກເຮົາຢືນຢັນຄືນອີກວ່າ ຈະຮັກຂະນົບທໍານຽມ, ປະເພນີ, ແລະຄ່ານິຍົມລວມຂອງພວກເຮົາໄວ້.”
ທ່ານທຣໍາຖືກຕິຕຽນຈາກປວງຊົນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ມີຫລາຍຝ່າຍຄວນຖືກ
ຕ້ອງຕິ ສໍາລັບການສະແດງຄວາມກຽດຊັງ ແລະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ພາຍຫລັງທີ່ຊາຍ
ຜີວຂາວທີ່ຈໍາແນກຜີວພັນຄົນນຶ່ງ ຢູ່ເມືອງ Charlottesville, ລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ເອົາລົດ
ແລ່ນເຂົ້າຕໍາຝູງຊົນ ທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຕ້ານການປະທ້ວງໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ. ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ ສັງຫານແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆອີກ 19 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຫາວົງການຂ່າວວ່າ ພາກັນລາຍງານຂ່າວບໍ່ໝົດເລື່ອງ.
ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບພວກນັກຂ່າວດັ່ງນີ້: “ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບການທີ່ວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ຢາກ
ລາຍງານວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕ້ານຢ່າງແຮງ ຕໍ່ພວກທີ່ສະແດງຄວາມກຽດຊັງ, ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະກໍໄດ້ປະນາມຢ່າງໜັກ ຕໍ່ພວກນາຊີໃໝ່ ຫລື neo-Nazis, ພວກຜີວຂາວທີ່ຈໍາແນກຜີວພັນອື່ນ ແລະພວກ KKK ນັ້ນຫລະ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທີ່ກ່າວອອກມາພາຍຫຼັງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ Charlottesville ທີ່ໄດ້ຈຸດຄະນວນເຮັດໃຫ້ມີການປະທ້ວງ ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງອື່ນໆຂອງສະຫະລັດ ແລະຜູ້ຄົນໄດ້ພາກັນອອກມາປະທ້ວງຕາມຖະໜົນຫົນທາງຫລາຍເສັ້ນໃນນະຄອນ Phoenix ໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ Mel J. Felleming II, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ປະທ້ວງຕໍ່ທ່ານທຣຳຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ “ຜູ້ຊາຍ
ຄົນນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງສຳເລັດເລີຍ. ສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກເຮັດກໍຄື ມີແຕ່ຢາກຕັດພວກຕໍ່ຕ້ານທາງການເມືອງຂອງທ່ານ ແລະພວກທີ່ມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບທ່ານ ແລະສະແດງທ່າທາງຄືກັນກັບໄກ່ຜູ້ທີ່ເຜີຍອົກແລະຂັນອອກມາຢ່າງພູມໃຈໃນຕົວເອງ.”
ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳກໍພາກັນອອກມາໂຮມຊຸມນຸມກັນຢູ່ຕາມຖະໜົນຕ່າງໆ ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ Tom Thornton, ຄົນນຶ່ງທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສົ່ງເສີມສິດທິໃນການປາກເວົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີຂອງພວກເຮົາ ແລະສະໜັບສະໜຸນທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ທ່ານກະທຳ. ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສະໜັບສະໜຸນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ນັ້ນຄືສາເຫດວ່າ ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງອອກມາປະທ້ວງຢູ່ທີ່ນີ້.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະປິດການດໍາເນີນງານຂອງລັດຖະບານລົງ ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະ
ສະພາ ບໍ່ໃຫ້ງົບປະມານສ້າງກຳແພງ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ການກ່າວແບບແຂງຂັນຂອງທ່ານ
ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຜົນດີ.
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ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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