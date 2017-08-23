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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖະແຫຼງໃນແບບສະບັບໂຄສະນາ ຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ຕໍ່ຝູງຊົນທີ່ສະໜັບ ສະໜຸນທ່ານ ທີ່ ນະຄອນ Phoenix

ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄປຮອດສະຖານທີ່ຊຸມນຸມທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງ ນະຄອນ Phoenix, ລັດ Arizona 22 ສິງຫາ 2017

ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສຕໍ່ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ທີ່ນະຄອນ Phoenix,
ລັດ Arizona ໃນຄໍ່າຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລທຣໍາໄດ້ຕໍານິ
ສື່ມວນຊົນ ວ່າເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ
ຂອງທ່ານ ຊຶ່ງວັນນະສອນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກ Mike O’ Sullivan
ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ VOA ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານນາວີກະໂຍທິນ ແລະພາສີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່
ປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຢູ່ເມືອງຊາຍແດນ Yuma ນັ້ນແລ້ວ ທ່ານທຣໍາກໍຢູ່ໃນທ່າທີ ທີ່ມີລັກ
ສະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຢູ່ໃນນະຄອນ Phoenix.

ທ່ານກ່າວວ່າ: “ແລງມື້ນີ້, ໂດຍມາຮ່ວມກັນກັບເພື່ອນໆ ພວກເຮົາຢືນຢັນຄືນອີກວ່າ ຈະຮັກຂະນົບທໍານຽມ, ປະເພນີ, ແລະຄ່ານິຍົມລວມຂອງພວກເຮົາໄວ້.”

ທ່ານທຣໍາຖືກຕິຕຽນຈາກປວງຊົນຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ທີ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ມີຫລາຍຝ່າຍຄວນຖືກ
ຕ້ອງຕິ ສໍາລັບການສະແດງຄວາມກຽດຊັງ ແລະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ພາຍຫລັງທີ່ຊາຍ
ຜີວຂາວທີ່ຈໍາແນກຜີວພັນຄົນນຶ່ງ ຢູ່ເມືອງ Charlottesville, ລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ເອົາລົດ
ແລ່ນເຂົ້າຕໍາຝູງຊົນ ທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຕ້ານການປະທ້ວງໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ທີ່ຜ່ານມາ. ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ ສັງຫານ​ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນໆອີກ 19 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຫາວົງການຂ່າວວ່າ ພາກັນລາຍງານຂ່າວບໍ່ໝົດເລື່ອງ.

ທ່ານກ່າວກ່ຽວກັບພວກນັກຂ່າວດັ່ງນີ້: “ກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບການທີ່ວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ຢາກ
ລາຍງານວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕ້ານຢ່າງແຮງ ຕໍ່ພວກທີ່ສະແດງຄວາມກຽດຊັງ, ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະກໍໄດ້ປະນາມຢ່າງໜັກ ຕໍ່ພວກນາຊີໃໝ່ ຫລື neo-Nazis, ພວກຜີວຂາວທີ່ຈໍາແນກຜີວພັນອື່ນ ແລະພວກ KKK ນັ້ນຫລະ.”

ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານທີ່​ກ່າວ​ອອກ​ມາ​ພາຍຫຼັງເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເມືອງ Charlottesville ທີ່​ໄດ້​ຈຸດຄະ​ນວນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເມືອງອື່ນໆຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຜູ້​ຄົນ​ໄດ້ພາກັນອອກ​ມາ​ປະ​ທ້ວງຕາມ​ຖະໜົນຫົນທາງ​ຫລາຍ​ເສັ້ນ​ໃນ​ນະຄອນ Phoenix ​ໃນແລງວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້.

ທ່ານ Mel J. Felleming II, ຊຶ່ງ​ເປັນຜູ້​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທຣຳຄົນ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ວ່າ “ຜູ້​ຊາຍ​
ຄົນ​ນີ້​ບໍ່ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ສຳ​ເລັດ​ເລີຍ. ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຢາກເຮັດກໍ​ຄື ມີ​ແຕ່ຢາກ​ຕັດພວກຕໍ່ຕ້ານ​ທາງ​ການ​ເມືອງຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ​ພວກ​ທີ່​ມີ​ທັດສະນະ​ຄະຕິ​ທີ່​ກົງກັນຂ້າມກັບ​ທ່ານ​ ​ແລະ​ສະ​ແດງ​ທ່າ​ທາງຄື​ກັນ​ກັບໄກ່ຜູ້​ທີ່​ເຜີຍ​ອົກ​ແລະ​ຂັນ​ອອກມາ​ຢ່າງ​ພູມ​ໃຈ​ໃນ​ຕົວ​ເອງ​.”

ພວກສະໜັບສະໜຸນ​ທ່ານ​ທຣຳກໍ​ພາກັນ​ອອກ​ມາ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ມຖະໜົນຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທ່ານ Tom Thornton, ຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ​ທຣໍາ ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສິດທິໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສະໜັບສະ​ໜຸນ​ປະທານາທິບໍດີຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແລະສະໜັບສະໜຸນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ທີ່​ທ່ານ​ກະທຳ. ສະ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າສະໜັບສະໜຸນ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ ​ແລະ ​ນັ້ນ​ຄື​ສາ​ເຫດ​ວ່າ ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ອອກ​ມາ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້.”

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ວ່າ ຈະ​ປິດ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານ​ຂອງລັດຖະບານລົງ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ລັດຖະ
ສະພາ ບໍ່​ໃຫ້​ງົບ​ປະມານສ້າງ​ກຳ​ແພງ ​ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ກ່າວແບບແຂງຂັນ​ຂອງ​ທ່ານ
​ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໄດ້ຜົນດີ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ


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