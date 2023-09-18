ອະດີີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດໃໝ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນປີ 2021 ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈຕໍ່ຕ້ານມາດຕະການ ໃຫ້ອະ ໄພໂທດທ່ານເອງ ໃນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຕໍ່ການກ່າວຫາທາງອາຍາ. ທ່ານທຣໍາ ຜູ້ກຳລັງປະເຊີນໜ້າການກ່າວຫາຫລາຍສິບຂໍ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີໄດ້ປະຕິເສດ ຖ້າ ຫາກທ່ານຊະນະການເລືອກ ໃນປີ 2024.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Meet the Press” ຂອງໂທລະພາບ NBC ໃນການໃຫ້ສຳພາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ໄດ້ອອກອາກາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຟັງຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ີໄດ້ແນະນຳຈາກບັນດາຜູ້ຊ່ວຍ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ອະໄພ ໂທດທ່ານເອງໃນວັນທີ່ທ່ານໝົດອໍານາດສີ່ປີຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ໄດ້ຕອບຢ່າງເດັດຂາດວ່າ “ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າບອກທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ “ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ແມ່ນໃຫ້ການອະໄພໂທດແກ່ໂຕເອງ.”
ບັດນີ້ ທ່ານກຳລັງປະເຊີນໜ້າ 44 ການກ່າວຫາລັດຖະບານກາງ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດໃຫ້ອະໄພໂທດແກ່ຕົນເອງ ແລະຂໍ້ຫາອີກ 47 ລັດ ໃນອັນທີທ່່ານບໍ່ສາມາດຕໍານິການກະທຳຜິດຕົນເອງ ທ່ານທຣໍາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍປະຕິເສດສະສາງຕົນເອງ ຢ່າງໜ້ອຍຈຳນວນນຶ່ງຂອງການກ່າວຫາ.