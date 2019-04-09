ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ພວມຈະປົດຫົວໜ້າໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີຫຼື Secret Service ອອກ ຊຶ່ງແມ່ນອົງການທີ່ປົກປ້ອງທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະບັນດາອະດີດຜູ້ນຳສະຫະລັດ ທັງຫຼາຍ.
ອົງການຂ່າວຂອງສະຫະລັດ ຫຼາຍອົງການ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ກຳຕຳແໜ່ງຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ເປັນຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ມິຄ ໂມລວັນນີ ໃຫ້ປົດຜູ້ອຳນວຍການຂອງໜ່ວຍອາລັກຂາ Secret Service ທ່ານ ຣູດອຟ "Tex" ແອລແລັສ ອອກ ຜູ້ທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເລືອກເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ມາໄດ້ 2 ປີແລ້ວ. ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການປະກາດຕໍ່ສາທາລະນະ ໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ ກ່ຽວກັບການປົດດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ກ່າວວ່າ “ທ່ານ ແອລແລັສ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກດີຫຼາຍໃນອົງການນີ້ ໃນຮອບ 2 ປີຜ່ານມານີ້, ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນຂອບໃຈທ່ານໃນການຮັບໃຊ້ຊາດມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ ແລ້ວນັ້ນ. ທ່ານແອລແລັສ ແມ່ນຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນໄວໆນີ້.”
ທ່ານນາງຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານແຈມສ໌ ມູເຣ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນໜ່ວຍອາລັກຂາ ທີ່ບຳນານໄປແລ້ວນັ້ນ ເຂົ້າເປັນຜູ້ອຳນວຍການແທນ, ຊຶ່ງຈະເລີ້ມໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານແອລແລັສ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຊາບເລື້ອງນີ້ ມາໄດ້ຫຼາຍສັບປະດາແລ້ວ. ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ທາງໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ນັ້ນລະບຸວ່າ ທ່ານແອລແລັສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ““ບໍ່ຄາດເດົາເລີຍທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ເຫັນລາຍງານຂອງ ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບເລື້ອງ “ການປົດຂ້າພະເຈົ້າອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. “ຂ້າພະເຈົ້າຄ້ຳປະກັນທ່ານໄດ້ ນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນກໍລະນີແບບນີ້. ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ບອກມາກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນຫຼາຍໆສັບປະດາແລ້ວຈາກທາງລັດຖະບານຊຸດນີ້ວ່າ ຄວາມໂປ່ງໃສ ໃນການເປັນຜູ້ນຳ ແມ່ນຄວນຈະເປັນການໃຫ້ກຽດ ໃນທົ່ວກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ.”
ທ່ານແອລແລັສ ໄດ້ລາຍງານໂດຍກົງຕໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານນາງເຄີຣ໌ສເຈັນ ນຽລສັນ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຍ້ອນຖືກກົດດັນ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານທຣຳ. ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຈຳນວນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ຈາກອາເມຣິກາກາງນັ້ນ ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາທາງປະເທດເມັກຊິໂກ ເພື່ອຂໍລີ້ໄພ ໃນສະຫະລັດ ແລະໄດ້ກ່າວຕຳໜິຕິຕຽນທ່ານນາງນຽລສັນ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ກ່ຽວກັບວິກິດການຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຕາມຊາຍແດນນັ້ນ.
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