ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມ ໃນດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ການເອົາບາດກ້າວລິເລີ້ມ” ທີ່ຈະເພີ້ມ
“ຄຸນນະພາບ, ລາຄາຍ່ອມເຍົາ ແລະທ່ຽງທຳ” ເຂົ້າໃນລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບ
ຂອງສະຫະລັດ.
ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ຈະບັງຄັບໃຫ້ໂຮງພະຍາບານຕ່າງໆ ແຈ້ງຄ່າຮັກສາໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຊາບເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ໃນວິ ທີທີ່ທ່ານທຣຳ ເອີ້ນວ່າ ຈະເປັນການ “ຈະແຈ້ງ, ກົງໄປກົງມາ ແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້.”
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ບອກຜູ້ປ່ວຍໃຫ້ຊາບແຕ່ຫົວທີວ່າ ຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍປານໃດ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຄາດວ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍເອງ ຈາກຖົງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ຜູ້ປ່ວຍຈະສາມາດຊອກຫາທ່ານໝໍຄົນອື່ນ ຖ້າຫາກວ່າທາງ ເລືອກອັນທຳອິດນັ້ນ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງເກີນໄປ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ແມ່ນມີສິດທີ່ຈະຊາບເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫາທ່ານໝໍ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຈົ່ມ ມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ທີ່ວ່າ ພວກບໍລິສັດປະກັນໄພສຸຂະພາບທັງຫຼາຍ, ພວກວິ່ງເຕັ້ນທັງມວນ ແລະພວກທີ່ຫາຜົນປະໂຫຍດພິເສດ ທີ່ບໍ່ໂປ່ງໃສ ໃນການເປີດເຜີຍເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແທ້ໆ ຂອງການຮັກສາພະຍາບານຜູ້ປ່ວຍ, ຊຶ່ງມີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທີ່ວ່າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຫຼາຍ ແລະຄ່າອື່ນໆທີ່ພວກຜູ້ປ່ວຍຄາດບໍ່ເຖິງ.
“ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສເລື້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ອຸດສາຫະກຳຍັກໃຫຍ່ນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈຳ ນວນຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນຄ່າຮັກສາພະຍາບານ ເຊັ່ນ 800 ໂດລາ ສຳລັບນ້ຳເກືອ, 6,000 ໂດລາ ສຳລັບການກວດສອບເລື້ອງພວກຕິດຢາເສບຕິດ ແລະສູງກວ່າ 17,000 ໂດລາ ສຳລັບຫຍິບບາດແຜເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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