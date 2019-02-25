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ປ. ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຄາດ​ຫວັງ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ກັບ​ຜູ້​ນຳ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ກິມ​ ຈົງ ອຶນ

​ຜູ້​ນຳເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ທ່ານ ກິມ​ ຈົງ ອຶນ ກັບປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ຍ່າງ​ໃນ​ລະ​ບຽງ​ຂອງ​ບ້ານ​ພັກຕາກກ​ອາ​ກາດ Capella ໃນ​ເກາະ​ ເຊັນ​ໂຕ​ຊາ, ສິ​ງກະ​ໂປ, 12 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຄາດວ່າຈະ​ສ້າງສາຍ​ພົວ​ພັນທີ່​ດີ​ກັບ ​ຜູ້
ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນສັບປະດານີ້ ທີ່ ຫວຽດນາມ:
ດ້ວຍ ນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການເຈລະຈານີ້ແມ່ນລົບລ້າງໂຄງການ
ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.

“ພວກ​ເຮົາ​ເບິ່ງ​ກັນແບບຊຶ່ງ​ໜ້າ ​ຕາ​ຕໍ່​ຕາ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າເຊື່ອ​ວ່າ , ແຕ່​ກໍ​ຈະ​ເຫັນ​ມັນຫຼາຍ
ກວ່ານັ້ນໃນອີກ 2-3 ມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ທັງ​ຫຼາຍ ໃນ​ງານລ້ຽງ​ສັງ​ສັນ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​
ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ພວກເຮົາ​ຈະ​ມີ​ເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃນ​ຫຼາຍ ໃນ​ເວ​ລາ 2 ມື້​ເຄິ່ງ​ທີ່​
ຫວຽດນາມ. ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະລົບລ້າງໂຄງການອາວຸດນິວ ເຄລຍທັງໝົດ
ຂອງຂົງເຂດທີ່ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງນີ້.”

ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້ພົບ​ປະ​ກັນ ໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາຜ່ານ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳໄດ້​ປະ​ກາດ​
ອອກ​ໄປ​ວ່າ “​ມັນຈະບໍ່​ມີໂຄງ​ການ​ອາ​ວຸດ​ນິວເຄ​ລຍຈາກເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ.​”

ພາບທີ່ມອງເຫັນຈາກສະຖານີລົດໄຟຊາຍແດນດົງແດງ ບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຄາດວ່າມາແມາຮອດແລ້ວ ໃນເມືອງຊາຍແດນກັບຈີນ ທີ່ດອງແດງ, ແຂວງລັງ ຊັນ, ຫວຽດນາມ, 24 ກຸທພາ 2019.
ພາບທີ່ມອງເຫັນຈາກສະຖານີລົດໄຟຊາຍແດນດົງແດງ ບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຄາດວ່າມາແມາຮອດແລ້ວ ໃນເມືອງຊາຍແດນກັບຈີນ ທີ່ດອງແດງ, ແຂວງລັງ ຊັນ, ຫວຽດນາມ, 24 ກຸທພາ 2019.

ແຕ່​ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ກິມ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ແລະ​ວັນ​ພະ​ຫັດ ທີ່​ຈະ​ມາເຖິງ​ນີ້
ໃນນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນຍ ຂອງຫວຽດນາມ, ມັນມີຫຼັກຖານທີ່ໜັກແໜ້ນພຽງນ້ອຍດຽວ
ເທົ່ານັ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ເຮັດ ເພື່ອກຳນົດເງື່ອນໄຂທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃນການ
ປົດອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້ຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.

ເມື່ອຖືກ​ຖາມ ​ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້​ກຳ​ນົດຂອງການ​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ຫຍັງນັ້ນ,
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການອະທິບາຍເຖິງ
ລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ທີ່ອ້າງເຖິງການເຈລະຈາທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ.

“ພວກເຮົ​າ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກາງ​ ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ນີ້
ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກທີ່ຈະອະທິບາຍສະຖານະຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບ
ສື່ມວນຊົນນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໃນທ່າມກາງການເຈລະຈານີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ
ພຽງແຕ່ເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຈະສົນທະນາກັນໃນເລື້ອງນີ້ ແລະບັນຫາອື່ນໆທັງຫຼາຍ
ໃນສັບປະດານີ້,” ຊຶ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ນັ້ນ​ສູງ ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ໃນ​
ວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ” ໃນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທາງ​ເສດ​ຖະ
ກິດ ສະຫະລັດ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າ ຈະຕົກລົງທີ່ຈະ “ພິ​ສູດ​ການ​
ປົດອາວຸດນິວເຄລຍໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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