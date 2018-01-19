ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້ ຈະເປັນວັນຄົບຮອບ 1 ປີ ຂອງການສາບານຕົວ ເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງ
ເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນທີ 45 ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຊຶ່ງເປັນມື້
ທີ່ທ່ານກ່າວຢູ່ທີ່ຂັ້ນໃດຂອງລັດຖະສາພາສະຫະລັດວ່າ ທ່ານຈະ "ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງອາເມຣິກາໄວ້ກ່ອນໝູ່ໝົດ."
ການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງໃນປີທໍາອິດທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍຂອງທ່ານທຣໍາ ແມ່ນບໍ່ຄືກັບການດໍາ
ລົງຕໍາແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດທາງການເມືອງຂອງສະ
ຫະລັດໃນສະໄໝມໍ່ໆມານີ້ແລະປີ 2018 ອາດເປັນປີທີ່ຄືກັນກັບປີທີ່ຜ່ານມາບໍ່ຫລາຍກໍ່
ໜ້ອຍ. ທ່ານປະທາ ນາທິບໍດີ ມີທັງໄຊຊະນະ ແລະການປລາໄຊຢູ່ທ່າມກາງສະພາບຂອງ
ພາຍຸຄໍາເວົ້າ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ແລະໃນບາງເວລາ ທີ່ໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາທີ່ຮຸນແຮງນັ້ນ.
ພວກທີ່ຢູ່ໃນຖານການເມືອງຂອງທ່ານທຣໍາ ປາກົດວ່າ ມີຄວາມພໍໃຈຕໍ່ການດໍາລົງຕໍາ
ແໜ່ງຂອງທ່ານໃນປີທໍາອິດນີ້ ໂດຍໄດ້ຍົກຍ້ອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຕັດ
ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ວາງອອກໃນສະໄໝທ່ານໂອບາມານັ້ນລົງ ແລະກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ຜູ້ພິພາກສານີລ ກໍຊັດຈ໌ (Neil Gorsuch) ມາຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ສານສູງສຸດ ແລະໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ ກໍາລັງປະກອບອາວຸດຂອງພວກລັດອິສລາມຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງໃຫ້ຖົດ
ຖອຍລົງ.
ທ່ານ ແມັສຊອນ ແມດດັອກ (Meshawn Maddock) ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣໍາ ຢູ່
ລັດມິຊິແກນເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາຢາກຄິດວ່າ ພວກເຮົາຈະໄດ້ນັ່ງສະບາຍ ແລະເອົາທ່ານ
ທຣໍາໄວ້ໜຸນຫລັງພວກເຮົາ ແລະເຮົາກໍມີແຕ່ເບິ່ງການປະຕິບັດຕາມ ຄໍາສັນຍາທີ່ດີເລີດ
ທັງໝົດ ທັງປວງທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບພວກເຮົາ ແລະເບິ່ງປະເທດອາເມຣິກາກັບຄືນມາ
ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີສຸດຄືນອີກ. ແຕ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍຄື ທ່ານໄດ້ຖືກໂຈມຕີໃນທັນທີທັນ
ໃດ ນັບແຕ່ມື້ທໍາອິດທີ່ ທ່ານເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງນັ້ນໂລດ."
ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ສຸດທາງດ້ານນິຕິບັດຍັດຂອງທ່ານ ທີ່ຫາກໍ່ມີຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້
ນັ້ນກໍຄືການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ຕັດພາສີຢ່າງຫລວງຫລາຍທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງພັກ
ຣີພັບບລິກັນມາໄດ້ຫລາຍປີແລ້ວນັ້ນ. ທ່ານທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ໃນຫ້ອງການ
ຂອງທ່ານທີ່ທໍານຽບຂາວໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຊັນຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນ
ເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ "ພວກ ເຮົາມີຄວາມພູມໃຈຫລາຍ. ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຍິ່ງຕໍ່ປະຊາ
ຊົນອາເມຣິກັນ. ມັນຈະດີຫຼາຍ ທີ່ສຸດສໍາລັບເສດຖະກິດ."
ທີ່ຈິງແລ້ວ, ມີສັນຍານຫລາຍອັນທີ່ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າເສດຖະກິດຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ ແລະການ
ຢັ່ງຫາງສຽງປະຊາຊົນກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄົນເຫັນດີນໍາທ່ານເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່ການຮັບມື
ດ້ານນີ້ ແລະແມ່ນກະທັງມີການສະໜັບສະໜຸນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຕໍ່ການຮັບຜ່ານ
ຮ່າງກົດໝາຍພາສີ ທີ່ຜູ້ປ່ອນບັດຫລາຍຄົນທໍາອິດເຫັນວ່າມັນອໍານວຍຜົນປະໂຫຍດໃຫ້
ແກ່ພວກຮັ່ງມີຫຼາຍໂພດ.
ໄຊຊະນະໃນດ້ານພາສີ ປາກົດວ່າຊ່ວຍທ່ານທຣໍາ ກະຕຸ້ນໃຫ້ພັກຣີພັບບລິກັນມາໜຸນ
ຫຼັງທ່ານ ແມ່ນແຕ່ພວກທີ່ເຄີຍບໍ່ມັກການນໍາພາຂອງທ່ານໃນອະດີດນັ້ນ ກໍຫັນມາສະໜັບ
ສະໜຸນທ່ານຄືກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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