ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລີ່ມການໂຄສະນາຫາສຽງ ເພື່ອດຳ
ລົງຕຳແໜ່ງອີກສະໄໝ ໃນເມືອງ ອໍແລນໂດ, ລັດ ຟລໍຣິດາ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນລັດ ທີ່ທັງ
ສອງພັກການເມືອງມີການສະໜັບສະໜູນທາງການເມືອງໃນລະດັບດຽວກັນ ເຊິ່ງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ໄຊຊະນະທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບການຢັ່ງຫາງສຽງໃນປີ 2016.
ກຸ່ມຄົນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານດ້ວຍການຮ້ອງຄຳວ່າ “USA” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ
ໄດ້ຟື້ນຟູ “ຂະບວນການ” ທີ່ທ່ານໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ ໃນການລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ
ປະທານາທິບໍດີ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານວ່າ “ປາກົດວ່າມັນຈະເປັນຫຼາຍກວ່າການໂຄສະ
ນາຫາສຽງທາງການເມືອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ມັນປາກົດວ່າ ຈະເປັນການເຄື່ອນໄຫວທາງການ
ເມືອງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຍ້ອນພວກທ່ານ. ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຮັດຂຶ້ນດ້ວຍຄົນ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອ
ວ່າ ປະເທດໃດນຶ່ງຕ້ອງເບິ່ງແຍງປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງກ່ອນໝູ່.”
ໃນລະຫວ່າງການສົ່ງເສີມບັນຫາຕ່າງໆຄື ເສດຖະກິດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພຕາມເຂດຊາແດນນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີຍັງໄດ້ກ່າວປະນາມຄູ່ແຂ່ງພັກເດໂມ
ແຄຣັດວ່າ “ເປັນພວກສັງຄົມນິຍົມ” ແລະ ພວກຫົວຮຸນແຮງ “ນິຍົມຊ້າຍ” ຜູ້ທີ່ໄດ້ພະຍາ
ຍາມທຳລາຍທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ແລະ ໄດ້ “ດູຖູກ” ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງ
ທ່ານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນບັນຫາຕ່າງໆຄື ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່
ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ພາສີການຄ້າ, ແລະ ໄດ້ຕິຕຽນສື່ມວນຊົນ ພ້ອມທັງພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ສຳລັບການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບບັນຫາ ຣັດເຊຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ບໍ່ມີໃຜເຄີຍເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃນສອງປີເຄິ່ງທີ່ຜ່ານມາ.”
ທ່ານ ທິມ ເມີໂທ, ຜູ້ອຳນວຍການ ດ້ານການສື່ສານ ຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ ທຣຳ-
ເພັນສ໌ 2020, ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງບັນທຶກ ກ່ຽວກັບ “ຄຳສັນຍາ ແລະ ການຮັກສາຄຳສັນ
ຍາ” ຂອງທ່ານ ທຣຳ.
ທ່ານ ເມີໂທ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕອນທີ່ທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນໃນປີ 2016. ທ່ານໄດ້ສັນ
ຍາໄວ້ຫຼາຍຢ່າງວ່າ ທ່ານຈະນຳພາ ອາເມຣິກາ ກັບໄປສູ່ຄວາມມີຊື່ສຽງໃນໂລກ. ທ່ານ
ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບປຸງເສດຖະກິດ, ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ເຮັດສິ່ງນັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ.
ເສດຖະກິດແມ່ນກຳລັງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ. ອາເມຣິກາ ແມ່ນໄດ້ກັບຄືນມາສູ່ບ່ອນທີ່
ເໝາະສົມໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳຂອງໂລກເສລີ. ແລະ ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນກຳລັງ
ຈະລົງແຂ່ງຂັນໃນການຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍານັ້ນໄວ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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