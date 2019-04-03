ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ໃຫ້​ສັນ​ຍານ ​ແບບ​ປະ​ປົນກັນ ທີ່​ອາດ​ ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ ກັບ ເມັກ​ຊິ​ໂກ

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ທານ​ພົບ​ປະ​ ກັບ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ອົງ​ການເນ​ໂຕ ທ່ານ​ເຈັນ​ສ໌ ສະ​ໂຕ​​ລເຕນ​ເບີກ​ ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ວັນ​ທີ 2 ເມ​ສາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້ໃຫ້​ສັນ​ຍານ​ແບບ​ປະ​ປົນກັນໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄ​ານ​ວານ​ນີ້ ກ່ຽວ​
ກັບວ່າ ທ່ານ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນໃນພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ຫຼື​ບໍ່
ເພື່ອ​ມັບ​ມ້າງ ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ມາ​ ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ທີ່ພະ​ຍາ​ຍາມ
ຢາກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນ.

“ຫຼັງ​ຈາກ​ຫຼາຍໆທົດ​ສະ​ວັດ ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ຄົນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ຢູ່ຊາຍ​ແດນ​
ພາກ​ໃຕ້ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມາ​ຈາກ​ກົວ​ເຕມາ​ລາ ຮອນ​ດູ​ຣາ​ສ ແລະ​ແອ​ລ​ຊາລວາ​ດໍ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​
ເວົ້າ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ​ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​
ທາງ​ທວິດ​ເຕີ ຫຼາຍ​ມື້​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ​ເມັກ​ຊິ​ໂກວ່າ​ບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ​ໝົດ​ເພື່ອ​ສະ
​ກັດ​ກັ້ນ ​ການ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼ​ເຂົ້າ​ມາ​ຂອງ​ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ສູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະໄດ້​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ
​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ບັງ​ຄັບ​ໃນ​ທັນ​ທີ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນມີ​ການຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປິດ​ຊາຍ​ແດນ​ເທື່ອ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ໃນ​ເວ
​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ວ່າ ທ່ານ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ​ທີ່​ຈະ​ປິດ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກວ່າ ຕ້ອງ​ໄດ້ເຮັດ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​
ເຊັ່ນ​ນັ້ນ.”

ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ ມີ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ​ບໍ​ລິ
​ການ​ຜ່ານຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ​ໃນມູນ​ຄ່າເກືອບ 1.7 ຕື້​ໂດລາ​ໃນແຕ່
ລະ​ມື້ ແລະ​ເກືອບ​ເຄິ່ງ​ລ້ານຄົນ​ ທີ່ເປັນ​ແຮງງ​ານ​ຖື​ກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ພວກ​ນັກ​ຮຽນ
ພວກ​ຊື້​ຂາຍ ແລະ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ພາ​ກັນ​ຂ້າມ​ຢູ່​ເສັ້ນ​ແ​ບ່ງຊາຍ​ແດນ ລະ​ຫວ່າງ​
ສອງ​ປະ​ເທດ ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຊາຍແດນ​ຈະ​ປິດ​ວ່າ “ແນ່ນອນ
ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໃນ​ທາງ​ລົບແກ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ. ແຕ່​ວ່າຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ
​ຄັນ​ກວ່າ. ສຳ​ລັບ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ ຄວ​າມ​ປອດ​ໄພ ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ກວ່າການ​ຄ້າ.”

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊອ​ກ​ຫາ​ການ​ລີ້​ໄພ ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ນຳ​ພາກັບ​ຄືນ​ເຂົ້າ​ສູ່ເມັກ​ຊິ​ໂກ ວັນ​ທີ​ 30 ມັງ​ກອນ 2019.
ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊອ​ກ​ຫາ​ການ​ລີ້​ໄພ ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ນຳ​ພາກັບ​ຄືນ​ເຂົ້າ​ສູ່ເມັກ​ຊິ​ໂກ ວັນ​ທີ​ 30 ມັງ​ກອນ 2019.

ໂຄ​ສົກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທ​ຣຳ ທ່ານ​ນາງ​ຊາ​ຣາ ແຊນ​ເດີ​ຣ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ ໜ້​າ​ທີ່​
ສະ​ຫະ​ລັດ​ກຳ​ລັງ “ພາ​ກັນ​ເບິ່ງ​ທາງ​ເລືອກ​ທຸກ​ຢ່າງ” ວ່າຈະ​ປິດ​ບັນ​ດາດ່​ານຂ້າມ​ຈາກ
ເມັກ​ຊິໂກ ແລະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ນັ້ນ​ ຈະແມ່ນ​ຫຍັງ. ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີ​ຣ​ສ໌ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ພາ​
ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອ​ງທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກຳ​ລັງ​ສຶກ​ສາ​ເຖິງ​ຜົນ​ກະ​ທົບກ່ຽວ​ກັບ
​ການ​ປິດດ່ານ​ຂ້າມຊາຍ​ແດນ​ຕ່າງໆ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເຫັນ​ວ່າ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ “ກຳ​ລັງ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ
​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ​ທີ່​ໃຫຍ່​ຫຼວງຕື່ມ​ຂຶ້ນ” ກ່ຽວ​ກັບ​ປະລິ​ມາ​ນ​ຄົນ
​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ເປັນປະ​ມານ 100,000 ຄົນ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ມາ
​ຈາກ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ ຜູ້​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ເພື່ອ​ຮ້ອງ​ຂໍການ​ລີ້​ໄພ ຫລົບ​ໜີ​ຈາກ
​ຄວາມ​ທຸກ​ຈົນ ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG