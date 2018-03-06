ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າສະຫະລັດຈະ
ບໍ່ປ່ຽນການຕັດສິນໃຈ ໃນການທີ່ຈະເກັບພາສີເພີ້ມ 25 ເປີເຊັນ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ
ເຫລັກກ້າ ແລະເກັບພາສີ 10 ເປີເຊັນສຳລັບການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນອາລູມີນຽມ.
ກ່ອນການປະຊຸມຢູ່ທຳນຽບຂາວ ກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ເມັກຊິໂກແລະການາດາ ຈະໄດ້
ຮັບການຍົກເວັ້ນ ຈາກແຜນການເກັບພາສີ ຖ້າຫາກຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີໃນທະວີບ
ອາເມຣິກາເໜືອຫຼື NAFTA ສະບັບໃໝ່ທີ່ “ຍຸຕິທຳ” ສາມາດ ບັນລຸກັນໄດ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ເປັນເວລາຫລາຍປີມາແລ້ວທີ່ NAFTA ໄດ້ປະ ສົບກັບ
ຄວາມພິນາດ. ພວກເຮົາໄດ້ເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບ NAFTA ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ກ່າວໄວ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດແລະຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ເຮັດຂໍ້ຕົກ ລົງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ລົບລ້າງ NAFTA. ແຕ່ຖ້າຫາກຂ້າພະເຂົ້າຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳສຳລັບ
ພວກແຮງງານ ແລະປະຊາຊົນອາເມຣິກາແລ້ວ ນັ້ນຈະເປັນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະວາດພາບ |
ນຶ່ງໃນຈຸດທີ່ພວກເຮົາຈະເຈລະຈາ. ມັນຈະແມ່ນການເກັບພາສີເຫລັກກ້າສຳລັບການາດາ
ແລະເມັກຊິໂກ.”
ສາມປະເທດ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອທົບທວນຂໍ້ຕົກລົງ NAFTA ແລະ
ໃນຮອບຫລ້າສຸດຂອງການເຈລະຈາ ກຳລັງມ້ວນທ້າຍລົງຢູ່ນະຄອນເມັກຊິໂກຊີຕີ້.
ການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາທີ່ຈະເກັບພາສີເຂົ້າຢ່າງໜັກສຳລັບການນຳ
ເຂົ້າເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການປະນາມຢ່າງແຮງຈາກພັກຣີ ພັບບລິ
ກັນຂອງທ່ານຈຳນວນນຶ່ງ ແລະຈາກຄູ່ການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ພວກນັກ
ວິເຄາະໄດ້ເຕືອນວ່າການເກັບພາສີນີ້ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ ພັນທະມິດສະຫະລັດ
ຫລາຍໆປະເທດ.
ໃນການບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບທຳນຽບຂາວທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານພອລ ຣາຍອັນ
ແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກກັນທີ່ສຳຄັນຈຳວນວນນຶ່ງ ກຳລັງພະຍາຍາມຊັກຊວນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣໍາປ່ຽນໃຈແລະບໍ່ໃຫ້ເກັບພາສີດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ ຣາຍອັນ ແລະບຸກຄົນ
ອື່ນໆກ່າວວ່າ ການເກັບພາສີນີ້ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ເພາະວ່າເຂົາ
ເຈົ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດ ຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ຜົນຮັບ
ໃນທາງບວກໃດໆກ່ຽວກັບການຫລຸດ ພາສີຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ທີ່ມີຕໍ່
ເສດຖະກິດສະຫະລັດນັ້ນ.
ບໍລິສັດເຮັດລົດຈັກ ຮາເລ-ເດວິດສັນ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ລັດຂອງທ່ານຣາຍອັນ ໄດ້
ຕົກເປັນເປົ້າ ໃນການຕອບໂຕ້ຂອງຢູໂຣບ ຕໍ່ແຜນການ ເກັບພາສີເຫລັກກ້າ ແລະອາລູ
ມີນຽມຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ