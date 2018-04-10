ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າການພົບປະກັບ
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຈະມີຂຶ້ນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ຫຼືບໍ່ ກໍຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່
ສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກເພິ່ນແມ່ນຢືນຢັນວ່າ ທ່ານກິມ ເຕັມໃຈທີ່ຈະຫາລື
ກ່ຽວກັບການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ມັນເປັນຮ່ອງຮອຍທີ່ເປັນຮູບປະທຳເທື່ອທຳອິດ ທີ່ວ່າ ທ່ານກິມ ຍັງເຕັມໃຈທີ່ ຈະພົບ
ປະກັບທ່ານທຣຳ ນັບຕັ້ງແຕ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ສະເໜີເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃຫ້ຈັດກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ລາຍລະອຽດຂອງການເຈລະຈາກັນນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອ ຊຶ່ງຮວມທັງ
ວັນເວລາທີ່ແນ່ນອນ ແລະວ່າ ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດແທ້.
ແຕ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ແບບລັບໆ ລະຫວ່າງ
ວໍຊີງຕັນ ກັບພຽງຢາງ.
ທ່ານທຣຳ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງ ສະໝ່ຳສະເໝີ ໃຫ້ໂຈະໂຄງການນິວເຄລຍ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ທີ່ຜ່ານມາ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະໂຈະໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ
ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານອາຫານແລະການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນມີການລະເມີດຢູ່ເລື້ອຍໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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