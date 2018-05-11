ປ. ທຣໍາ ກ່າວວ່າ ການພົບປະ ສຸດຍອດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຈະມີຂຶ້ນ ຢູ່ສິງກະໂປ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການພົບປະສຸດຍອດ
ຂອງທ່ານ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ສິງກະໂປໃນວັນທີ 12
ເດືອນມິຖຸນາ ຈະມາເຖິງນີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວຢູ່ໃນທວິດເຕີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງ
ຈາກທ່ານໄດ້ຕ້ອນຮັບດ້ວຍຕົນເອງ ການກັບຄືນບ້ານຂອງຊາວອາເມຣິກັນສາມຄົນ
ທີ່ຖືກປ່ອຍໂຕຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາທັງສອງ ຈະພະຍາຍາມ
ເຮັດໃຫ້ເປັນໂອກາດທີ່ພິເສດສຸດ ສຳລັບສັນຕິພາບໂລກ.”
ໃນລະຫວ່າງພິທີ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ຖານທັບຮ່ວມ ແອນດຣູ ຢູ່ໃນລັດແມຣີແລນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ 25 ກິ
ໂລແມັດຫ່າງຈາກທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຕິດຕາມດ້ວຍສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ
ທ່ານນາງເມລາເນຍ ທຣໍາ ໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອບິນ ຂອງທັບອາກາດ C-40 ເພື່ອໂອ້
ລົມຢ່າງສັ້ນໆກັບພວກຜູ້ຊາຍທັງສາມຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ ໃນເກົາຫຼືເໜືອ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດທ່ານໄມຄ໌ ພອມ
ປິໂອ ກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເກົາຫຼີທັງສາມຄົນ ເວລາເຂົາເຈົ້າອອກ
ຈາກເຮືອບິນທະຫານ.
ຫຼັງຈາກຈັບມືແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງກັບຜູ້ພວກຊາຍສາມຄົນ ກໍໄດ້
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍໂຕເຂົາເຈົ້າ ໂດຍກ່າວ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດແທ້ໆວ່າ ທ່ານຕ້ອງການເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ “ເພື່ອຈະນຳເອົາເກົາຫຼີ
ເໜືອ “ກັບຄືນມາສູ່ໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງການເຈາລະຈາຫາລືທີ່ຈະມີຂຶ້ນກັບ
ທ່ານກິມ ກໍເພື່ອໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອຕົກລົງປົດອາວຸດນິວເຄລຍ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດທ່ານພອມປີໂອ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອຂໍໃຫ້
ມີການປ່ອຍໂຕຂອງບັນດາຜູ້ຖືກຄຸມຂັງ ກ່າວວ່າ ການພົບປະສຸດຍອດດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຈະມີຄວາມລຳບາກກ່ອນ ຖ້າຊາວອາເມຣີກັນຍັງຖືກຄຸມຂັງຢູ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ