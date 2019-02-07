ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດປະກາດຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນຄໍ່າຄືນວັນອັງຄານຜ່ານມາວ່າ ທ່ານຈະພົບກັບຜູ້ນຳຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງອຶນ ຢູ່ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 27-28 ກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງທາງດ້ານການທູດໃໝ່ທີ່ກ້າຫານ, ພວກເຮົາຈະສາມາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ພັກດັນໃຫ້ມີສັນຕິພາບຢູ່ໃນແຫລມເກົາຫລີຢ່າງເປັນປະຫວັດການໄດ້.”
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງເສັ້ນທາງ ທີ່ກ້າວໄປເຖິງການລົບລ້າງອາວຸດນີວເຄລຍ ແມ່ນຍັງຍາວໄກ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ "ຍັງມີວຽກຫລາຍອັນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແຕ່ວ່າ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຂ້າພະເຈົ້າ ກັບທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ເປັນການພົວພັນທີ່ດີຫລາຍ.”
ການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ່ສອງ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບເກົາຫລີເໜືອ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ສະເຫລີມ ສະຫລອງປີໃໝ່ຕາມປະເພນີຢູ່ໃນປະຕິທິນຈັນທະລະຄາດ ຫລື Lunar New Year ຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໄດ້ປິດລົງໃນວັນ ບຸນແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ກິມ ເອືອຍເກີ້ມ (Kim Eui-kyeom), ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ ກໍຍັງເວົ້າວ່າ ໂຊລຫວັງວ່າ ທັງສອງປະເທດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຂຶ້ນ ເມື່ອພວກເພິ່ນພົບປະກັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
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ໃນການກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວນັ້ນ ທ່ານ ກິມ ເວົ້າວ່າ "ຫວຽດນາມ ແລະສະຫະລັດ ເຄີຍໄດ້ແນປືນ ແລະມີດໃສ່ກັນ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ ສອງປະເທດນີ້ ເປັນເພື່ອນມິດກັນ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຫວຽດນາມຈະເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ເກົາຫລີເໜືອ ແລະສະຫະລັດໄດ້ສ້າງປະຫວັດສາດນຳກັນ."
ການປະກາດຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່ຽວກັບເວລາ ແລະສະຖານທີ່ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ ບໍ່ເປັນເລື້ອງປະຫລາດໃຈແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນເມື່ອກ່ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳຈະພົບປະກັບທ່ານກິມໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ຢູ່ເອເຊຍ.
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