ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳ
ປາໄສຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນຄໍ່າຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ກັບ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ
ກິມ ຈົງ ອຶນ ຈະພົບປະກັນ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການພົບປະດັ່ງກ່າວ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ວັນທີ
27 ຫາ 28 ກຸມພາ.
ທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຖານະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການທູດໃໝ່ ທີ່ໂດດເດັ່ນນັ້ນ, ພວກເຮົາ
ຈະສືບຕໍ່ທຳການຜັກດັນຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບສັນຕິພາບໃນແຫຼມ
ເກົາຫຼີ. ພວກຕົວປະກັນຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເດີນທາງກັບບ້ານແລ້ວ, ການທົດລອງລະ
ເບີດນິວເຄລຍໄດ້ຢຸດລົງແລ້ວ, ແລະ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດດົນເຖິງ
15 ເດືອນແລ້ວ.” ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ
ແຫ່ງ ສະຫະລັດ, ຕອນນີ້ພວກເຮົາ, ໃນຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຄົງຈະເຮັດສົງຄາມ
ຄັ້ງໃຫຍ່ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ພ້ອມກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນຈະຖືກ
ຂ້າຕາຍ. ຍັງມີວຽກຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດ, ແຕ່ສາຍພົວພັນຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າກັບທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແມ່ນດີຫຼາຍ. ແລະ ປະທານ ກິມ ກັບຂ້າພະເຈົ້າ ຈະພົບປະ
ກັນອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນທີ 27 ແລະ 28 ກຸມພາໃນ ຫວຽດນາມ.”
ທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການພົບປະດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງໃດ.
ການເຈລະຈາ ສະຫະລັດ-ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຊັກຊ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ການພົບ
ປະຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບທ່ານ ກິມ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຫວັດສາດເມື່ອ
ເດືອນມິຖຸນາປີກາຍນີ້ໃນປະເທດ ສິງກະໂປ.
ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ກັບທ່ານ ກິມ ໄດ້ຕົກລົງວ່າຈະ “ເຮັດ
ວຽກເພື່ອປົດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງແຫຼມ ເກົາຫຼີ ໃຫ້ສຳເລັດ.” ແຕ່ທັງສອງຝ່າຍບໍ່ສາ
ມາດທີ່ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝາຍຂອງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ແລະ ວິທີ ຫຼື ເວລາໃດທີ່
ມັນຈະດຳເນີນຂຶ້ນ.
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