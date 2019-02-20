ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຫຼຸດຄວາມຄາດຫວັງ ສຳລັບກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີສອງຂອງທ່ານໃນສັບປະດາໜ້າ ກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ, ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ອຶນ, ແຕ່ກໍໄດ້ທຳນາຍວ່າ “ມັນຈະເປັນສອງສາມວັນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ມູນ ແຈ ອິນ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບການເຈລະຈາທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ທ່ານກໍຈະໂທ
ຫານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ ເຊັ່ນກັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ທ່ານ ມູນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ວ່າ ລັດຖະບານ ໂຊລ “ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຫຼິ້ນບົດ
ບາດ ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ຄືນເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ຫົນທາງ ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີ ແລະ
ເປີດໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີ ຖ້າຖືກຂໍຮ້ອງ ໂດຍປະທານາ
ທິບໍດີ ທຣຳ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຈະເປັນວິທີ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນພາລະຂອງ ສະຫະລັດ,”
ອີງຕາມຖະແຫຼງການທຳນຽບສີຟ້າຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ທ່ານ ທຣຳ ຈະພົບປະກັບທ່ານ ກິມ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ
ໃນວັນທີ 27 ແລະ 28, ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດ
ຂອງພວກເພິ່ນ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາປີກາຍນີ້ໃນປະເທດ ສິງກະໂປ.
ນັກວິຈານບາງຄົນໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການພົບປະຄັ້ງທຳອິດບໍ່ໄດ້ສ້າງໝາກຜົນຫຍັງ ນອກ
ຈາກການຈັບມື ຄັ້ງປະຫວັດສາດ ແລະ ພຽງຢາງ ກໍບໍ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວຫຍັງໃນການ
ກຳຈັດອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ຄັງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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