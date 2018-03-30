ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ເວົ້າຢອກ ທີ່ປຶກສາ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຄົນໃໝ່

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ບໍ່ໄດ້ຢ້ານຕໍ່ການໃຊ້ຄຳເວົ້າ
ແບບອ້ອມແອ້ມ ແລະ ໃນການຕ້ອນຮັບ ແກ່ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຄົນ
ໃໝ່ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຫຼັງຈາກໄດ້ຈັບມືກັນກັບທ່ານຈອນ ບອລຕັນ ແລະນຳພາທ່ານຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດໄປຫາທຳ
ນຽບຫ້າແຈ ທ່ານແມັດຕິສ ບໍ່ໄດ້ລໍຖ້າໃຫ້ເສຍເວລາຈຶ່ງໄດ້ປ່ອຍຄຳເວົ້ານຶ່ງອອກມາ.
ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວຕໍ່ທ່ານບອລຕັນ ຜູ້ທີ່ຫົວດ້ວຍຄວາມມ່ວນຊື່ນ ໃນຂະນະທີ່ ພວກ
ທ່ານຍ່າງຜ່ານປະຕູທຳນຽບຫ້າແຈວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າທ່ານເປັນຜີທີ່ກັບຊາດ
ມາເກີດໃໝ່ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການພົບປະກັບທ່ານ.”
ການພົບປະທີ່ໄດ້ມີການຄາດຫວັງເປັນຢ່າງສູງ ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດຂອງບຸກຄົນທັງ
ສອງ. ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຫ້າ
ແຈວ່າ ທ່ານບໍ່ເຄີຍ ໄດ້ພົບກັບທ່ານບອລຕັນມາກ່ອນ ແຕ່ ທ່ານບໍ່ຄາດວ່າ ຈະເກີດ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃດໆໃນການທີ່ຈະສ້າງຄວາມສຳພັນເພື່ອເຮັດວຽກງານນຳກັນ.
ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວໃນເວລານັ້ນວ່າ "ບໍ່ມີການເກງໃຈກັນ ບໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຍັງ
ໝົດ. ມັນຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ. ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການໄປໜ້າ.”
ທ່ານບອລຕັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການ
ຄວບຄຸມອາວຸດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງສາກົນ ແຕ່ປີ 2001 ຫາປີ 2005 ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ
ເປັນຜູ້ທີ່ມີນະໂຍບາຍແບບບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນແລະເປັນນັກແຊກແຊງ ກ່ຽວກັບນະໂຍ
ບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະປ້ອງກັນປະເທດ. ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະ
ລັດ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ ການຮຸກຮານຂອງສະຫະລັດ ເຂົ້າໄປໃນປະເທດອີຣັກໃນປີ 2002 ແລະໄດ້ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ເອົາມາດຕະການທາງທະ
ຫານ ຕໍ່ອີຣ່ານ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ.
ມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານແມັດຕິສ ແລະທ່ານບອລຕັນ ຈະສາມາດເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼືບໍ່ ໃນເມື່ອທ່ານບອລຕັນ ມີຊື່ສຽງວ່າ ມັກ ໃຊ້ກຳລັງ
ທະຫານກ່ຽວກັບເລື່ອງປ້ອງກັນປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຊໍ້າ
ແລ້ວຊໍ້າອີກ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ດ້ານການທູດເປັນຜູ້ນຳ
ທາງ.
ທ່ານແມັດຕິສໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະມີ
ທັດສະນະບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບໂລກ. ແຕ່ນັ້ນກໍເປັນເລື້ອງທຳມະດາໃນສິ່ງ
ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ນອກຈາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຄິດຮ່ວມກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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