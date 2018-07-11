ປ. ທຣໍາ ໂຈມຕີ ເຢຍຣະມັນວ່າ ເປັນນັກໂທດ ຮັດເຊຍ ກ່ອນໜ້າກອງ ປະຊຸມສຸດ ຍອດເນໂຕ້

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີຢ່າງແຮງ ຕໍ່ເຢຍ ຣະມັນ
ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈຳປີອົງການເນໂຕ້ທີ່ນະຄອນ ບຣັສເຊີລສ໌
ເພາະວ່າໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສ້າງທໍ່ສົ່ງແກັສໄປຍັງເຂດທະເລບອລຕິກ
ກັບຣັດເຊຍ ໂດຍກ່າວຫາເຢຍຣະມັນວ່າ ເປັນ “ນັກໂທດ” ຂອງຣັດເຊຍ.
ໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຢ່າງຮ້ອນແຮງ ທີ່ຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າໄປພ້ອມ ກັບເລຂາ
ທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ ທ່ານເຈັນສ໌ ສະໂຕລເຕັນເບີກ ໃນວັນພຸຸດມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍ
ດີທຣໍາກ່າວວ່າ ເຢຍຣະມັນຈ່າຍເງິນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ແລະ “ພວກ
ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຣັດເຊຍ.”
ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຍັງກ່າວວ່າ ເປັນເລື້ອງ "ບໍ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ” ທີ່ ສະຫະລັດ
ໄດ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອປ້ອງກັນຢູໂຣບກວ່າສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ອື່ນໆ ໂດຍ
ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການຕໍ່ວ່າຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າເມື່ອ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ທີ່ຜ່ານມາທັງ
ຢູ່ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ແລະການຂຽນລົງຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີ້. ທ່ານໄດ້ທວງໃຫ້
ສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ອອກເງິນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນກຸ່ມພັນທະມິດ ທີ່ໄດ້ເປັນ
ອົງການ ການຮ່ວມມືທາງທະຫານທີ່ ສຳຄັນສຸດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ຫຼັງຈາກສົງ
ຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
ທ່ານສະໂຕລເຕັນເບີກ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍຢ້ຳວ່າສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ໄດ້ມີ
ຄວາມສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດນໍ້າສຽງທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ແລ້ວສຳລັບ
ວັນທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ສຳລັບກອງປະຊຸມກັບບັນດາຜູ້ນຳພັນທະມິດທາງທະຫານດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຄາດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບອົງການພັນທະມິດເນໂຕ້ ກ່ຽວ
ກັບການໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ມີຂຶ້ນ
ທ່າມກາງຄວາມສຳພັນ ທີ່ເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດ
ທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດຕາມທີ່ເຄີຍມີມາ.
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