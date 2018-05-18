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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ແລະຜູ້ນຳອົງການເນໂຕ້ ພົບປະກັນ ທ່າມກາງ ຄວາມບໍ່ລົງລອຍ ລະຫວ່າງ ສຫລ ແລະຢູໂຣບ

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ແລະ​ເລຂາ​ທິການ​ໃຫຍ່​ອົງການ NATO ທ່ານ​ເຈັນ​ສ໌ ສະ​ໂຕນ​ເຕັນ​ເບີ​ກ ພົບປະກັນທີທຳນຽບຂາວ ທີ 17 ພຶດສະພາ, 2018.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ແລະ​ເລຂາ​ທິການ​ໃຫຍ່​ອົງການ NATO
ທ່ານ​ເຈັນ​ສ໌ ສະ​ໂຕນ​ເຕັນ​ເບີ​ກ ​ໄດ້​ພົບ​ປະກັນ​ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິ​ງຕັນໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​
ວານ​ນີ້ ທ່າ​ມກາງ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ​ແລະ​ບັນດາ​ພັນທະ​ມິດໃນ​ຢູ​ໂຣບ
ກ່ຽວກັບອົງການພັນທະມິດ ປ້ອງ​ກັນປະເທດ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງປະເທດ​ຕາເວັນ​ຕົກດັ່ງກ່າວ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ໃນອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້​ ໄດ້​ບອກປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່ການຄັດຄ້ານ​ຂອງບັນດາ​
ຜູ້ນຳຂອງຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ໄດ້​ຖອນ​ສະຫະລັດ ອອກຈາກສັນຍາ​ລະຫວ່າງປະເທດ​ປີ 2015
ເພື່ອຈຳກັດ​ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຂອງ​ອີຣ່ານ. ສາມ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ໂຣບທີ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​
ໃນຂໍ້​ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຄື ອັງກິດ ຝຣັ່ງ ​ແລະ​ເຢຍຣະມັນ ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​
ແກ່​ການຢັບຢັ້ງ​ຂອງອີຣ່ານ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກລົງນີ້​ບໍ່​
ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງເພື່ອຂັດຂວາງການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຂີປະນາວຸດ​ອີຣ່ານຫຼື​ການ​ບຸກລຸກ
ທາງທະຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.

ທ່ານ​ນາງ​ເຟ​ເດີຣິກກາ ມໍ​ເກີຣີນີ ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບ
ຢູ​ໂຣບ ກ່າວ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້​ວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກ ເພື່ອຊອກຫາການແກ້ໄຂ
ທີ່ໄດ້ຜົນ.” ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ອີຣ່ານ “ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງນີ້
ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ໄປ.”ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການ
ເກັບພາສີເຫລັກກ້າ ແລະອາລູມີນຽມທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ຮວມທັງຢູໂຣບ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ຕໍ່ມາທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນ ຕໍ່ 28 ປະເທດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບ
ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ.

ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ທ່ານທຣໍາໄດ້ຕ້ອງຕິອົງການ
NATO ຢ່າງແຮງ. ທ່ານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າປະເທດອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມພັນທະມິດ ປ້ອງກັນ
ປະເທດຂອງຕາເວັນຕົກ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນ
ຕອນທ້າຍຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງອົງການ
NATO ໃນການໃຊ້ຈ່າຍ 2 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຮວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.

ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວຂອບໃຈທ່ານ
ສະໂຕນເຕັນເບີກ ທີ່ີຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ ຂອງອົງການ NATO ອະນຸມັດງົບ
ປະມານການໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ.

ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປ້ອງກັນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນບາງປະເທດສະມາຊິກ ຂອງອົງການ
NATO ແຕ່ພັນລະມິດກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ມີພຽງແຕ່ ກຣິສ ແອັສໂທເນຍ ອັງກິດ
ໂປແລນ ໂຣມາເນຍ ແລະສະຫະລັດ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນບັນດາສະມາຊິກ 28 ປະເທດ
ຂອງອົງການ NATO ທີ່ໄດ້ຈ່າຍ 2 ເປີເຊັນ ເຖິງແມ່ນວ່າມີບາງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ
ໄດ້ຈ່າຍເກືອບເຖິງ 2 ເປີເຊັນ.

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