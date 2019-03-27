ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະ ໃນ
ການລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຈະລົ້ມເລີກການປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດຂອງປະ
ທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 248 ຕໍ່ 181 ເພື່ອລົ້ມເລີກ
ການໃຊ້ສິດຍັບຢັ້ງ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄະແນນພໍ 38 ສຽງ ຂອງສຽງ
ສ່ວນຫຼາຍສອງສ່ວນສາມ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນກຸພາ ໂດຍອ້າງໃນອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ
ຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ ແລະວິກິດການມະນຸດສະທຳ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານນຳ
ໃຊ້ເງິນ 3 ພັນ 6 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຈາກບ່ອນອື່ນໃນໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງ ລັດຖະ
ບານ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງກຳແພງຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບ ເມັກ
ຊິໂກ. ການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທຳ ການທົບ
ທວນເບິ່ງບັນຊີລັດຖະບານກາງເພື່ອໃຊ້ເງິນທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຳລັບການສ້າງ
ກຳແພງ.
ທັງສະພາຕ່ຳ ທີ່ນຳໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະສະພາສູງທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບ
ບລິກັນ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ທ່ານ ດ້ວຍການປະຕິເສດ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຫຼາຍຢ່າງແກ່ປະທານາທິບໍດີ ໃນການ
ຕັດສິນໃຈ ໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ສົມຄວນເຮັດໂດຍສະພາ.
ການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບ
ແຕ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ໃນປີ 2017.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຊົ່ວຄາວ ທ່ານແພຕຣິກ ຊານາ
ແຮນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ທະຫານໃຊ້ເງິນໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 1 ພັນ
ລ້ານໂດລາ ໃນກອງທຶນກອງທັບເພື່ອເລີ້ມສ້າງການກໍ່ສ້າງກຳແພງໃໝ່ຢູ່ຕາມ
ຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ເງິນຈະຖືກໃຊ້ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງ
ສະຫະລັດ ທີ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ສ້າງກຳແພງຍາວ 91 ກິໂລແມັດ ສູງ 5 ແມັດ ມີທາງຍ່າງ ລະ
ຫວ່າງເມືອງຢູມາ ແລະເມືອງແອລ ປາໂຊ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງຊາຍແດນ “ໃນການ
ສະໜັບສະໜູນການປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ເມື່ອວັນທີ 15 ກຸມພາ ຢູ່ຊາຍ
ແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ." ກອງທຶນຍັງຈະໃຊ້ສ້າງ ແລະປັບປຸງຖະໜົນຫົນ
ທາງ ແລະຕິດຕັ້ງໄຟ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
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