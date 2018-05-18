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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຈະ​ອຸດົມ​ຮັ່ງມີ ແລະໄດ້ຮັບ ການປົກປ້ອງ ຖ້າຍົກເລີກອາວຸດ ນິວເຄລຍ

ຄົນກຳລັງເບິ່ງໂທລະພາບ ທີ່ພວມອອກຂ່າວ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ທຳນາຍ​ວ່າ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ “ຈະ​ອຸດົມ​ຮັ່ງມີ” ​
ແລະ ທ່ານ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ ຕໍ່ຄອບຄົວ ຂອງທ່ານ​ກິ​ມວ່າ “​ຈະໄດ້​ຮັບ​ການປົກປ້ອງ
ຢ່າງພຽງພໍ” ​ເພື່ອ​ໃຫ້ກຳ​ອຳນາດຕໍ່ໄປຖ້າ​ຫາກ​ເຫັນ​ພ້​ອມກັບ​ການປົດອາວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ.
ຖ້າ​ຫາກ​ຜູ້ນຳ ​ກິມ ຈົງ ​ອຶນ ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ທ່ານ​ທຣໍາ​ ໄດ້​
ເຕືອນວ່າ ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກ​ຈົນດັ່ງກ່າວ​ ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ ກັບ​ການ​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ.

ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ​ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ໂດຍຄາດໄວ້​ວ່າ
ການ​ປ່ຽນ​ນໍ້າ​ໃນສຽງ​ອາທິດ​ນີ້​ ໂດຍ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ​
ທຣໍາ​ແລະທ່ານກິມ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 12 ມິ​ຖຸນາ​ທີ່​ສິງກະ​ໂປນັ້ນ ອາດ​ເປັນຜົນຂອງ​ການ​ປະ
​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ ລະຫວ່າງ​ທ່ານ​ກິມ ​ແລະ​ປະທານ​ປະ​ເທດຈີນ​ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິ​ງ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ທີ່ນັ່ງຢູ່​ຄຽງຂ້າງ ກັບທ່ານ​ເຈັນ​ສ໌ ສະ​ໂຕ​ເຕັນ​ເບິ​ກ ​ເລຂາທິການ
​ໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ໊ ຢູ່​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ. ຖ້າ​ຫາກ​ການ​
ພົບ​ປະ​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ກ້າວໄປສູ່ລະດັບ​ຕໍ່​ໄປ.”

Trump: Libya Is Not US Model for North Korea
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Trump: Libya Is Not US Model for North Korea

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ລິງໂດຍກົງ

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ​ແຜນການ​ພົບປະຫາລື ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະ​ບັນ​ດາ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ທີ່​ປະພຶດ “ຄື​ກັບ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນນັ້ນ” ​ເຖິງ​ແມ່ນໄດ້ມີ​ຖະ​ແຫຼ​ງ
ການ​ຈາກ​ພຽງ​ຢາງ ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ ຂອງ​ການ​ພົບ​ປະນີ້.

ທະຫານມາຣິນເກົາຫຼີໃຕ້ຄົນນຶ່ງ ກຳລັງສ່ອງກ້ອງໄປເບິ່ງຊາຍແດນເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ບໍ່ຫ່າງໄກຈາກ ໝູ່ບ້ານພັນມຸນຈອມ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ 16 ພຶດສະພາ.
ທະຫານມາຣິນເກົາຫຼີໃຕ້ຄົນນຶ່ງ ກຳລັງສ່ອງກ້ອງໄປເບິ່ງຊາຍແດນເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ບໍ່ຫ່າງໄກຈາກ ໝູ່ບ້ານພັນມຸນຈອມ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ 16 ພຶດສະພາ.

“ເຂົາ​ເຈົ້າພົວພັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ” ທ່ານ​ທຣໍາຕໍ່​ມາ​ໄດ້​
ກ່າວຢໍ້າ ຢູ່​ຫ້ອປະຊຸມ​ຄະນະ​ບໍລິຫານ​ກັບ​ທ່ານສະ​ໂຕ​ເຕັນ​ເບີກ​ ​ແລະ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ
​ທີ່ຂອງ​ອົ​ງການ NATO​..

ພວກປະທ້ວງເກົາຫຼີໃຕ້ ພາກັນປະທ້ວງແມັກ ເທີນເດີ ການຮ່ວມຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2018.
ພວກປະທ້ວງເກົາຫຼີໃຕ້ ພາກັນປະທ້ວງແມັກ ເທີນເດີ ການຮ່ວມຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2018.

ຜູ້​ເຈລະຈາ​ສູງ​ສຸດ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານຣີ ຊອນ ກວນ ​ໃນ​ຕອນເຊົ້າ​ວັນ​ພະຫັດ​ໄດ້​ປະ
ນາມ​ລັດຖະບານເກົາຫຼີ​ໃຕ້ວ່າ “ບໍ່​ຫົວຊາ ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ປັນຍາ” ຊຶ່ງເປັນການກ່າວ
​ຫາທີ່ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງພຽງຢາງ ຫລັງຈາກໄດ້ຍົກເລີກການເຈລະ
ຈາກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່າມກາງທີ່ມີການຊ້ອມລົບຮ່ວມ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາ
ຫລີໃຕ້.

ລົດທະຫານຄັນນຶ່ງກຳລັງຂ້າມຂົວທ້ອນໂຮມ ທີ່ນຳໄປສູ່ ເຂດປອດທະຫານ ໃກ້ໝູ່ບ້ານພັນມຸນຈອມ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2018.
ລົດທະຫານຄັນນຶ່ງກຳລັງຂ້າມຂົວທ້ອນໂຮມ ທີ່ນຳໄປສູ່ ເຂດປອດທະຫານ ໃກ້ໝູ່ບ້ານພັນມຸນຈອມ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ 16 ພຶດສະພາ 2018.

​ຕໍ່ຄຳຖາມຂອງວີໂອເອກ່ຽວກັບວ່າ ການພົບປະສຸດຍອດ ລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ
ແລະທ່ານກິມ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປຫຼືບໍ່ ຖ້າການເຈລະຈາລະຫວ່າງພຽງຢາງແລະ
ໂຊລ ຍັງບໍ່ມີການເລີ້ມຄືນນັ້ນ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກ
ກາບີ ແຊນເດີ ກ່າວຢ້ຳວ່າ ການພົບປະເຈລະຈາສຸດຍອດທີ່ສິງກະໂປ ແມ່ນ
ແນໃສ່ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສະຖານະການດັ່ງກ່າວອາດຈະ
ມີການຫາລື ກັບປະທານາທິບໍດີມູນ ແຈ ອິນ ແຫ່ງເກົາຫຼີໃຕ້ ເວລາທ່ານເດີນ
ທາງມາຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວໃນອາທິດໜ້າ.

ທ່ານນາງແຊນເດີ ກ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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