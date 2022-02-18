ຜູ້ພິພາກສາ ຕັດສິນວ່າ ທ່ານທຣຳ ຕ້ອງໃຫ້ການຕໍ່ສານ ໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງລັດນິວຢອກ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ

ຜູ້ພິພາສາທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຕ້ອງໄດ້ຕອບຄຳຖາມພາຍໃຕ້ການສາບານຕົວ ໃນການສືບສວນສອບສວນຄະດີແພ່ງຂອງລັດນິວຢອກ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງທ່ານນັ້ນ.
ຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານອາຣເທີ ເອນໂກຣອນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານທຣຳ ແລະລູກກົກຂອງທ່ານສອງຄົນ ທ່ານນາງອີວັນກາ ແລະທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ ປະຕິບັດຕາມໝາຍຮຽກທີ່ໄດ້ອອກໃນເດືອນທັນວາ ໂດຍຫົວໜ້າ ພະແນກຍຸຕິທຳ ເລທິເຊຍ ເຈມສ໌ (Letitia James).
ທ່ານທຣຳ ແລະລູກຂອງເພິ່ນທັງສອງ ຕ້ອງໄດ້ນັ່ງໃຫ້ການຕໍ່ສານ ພາຍໃນ 21 ວັນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເອນໂກຣອນ.
ທ່ານເອນໂກຣອນ ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ຈາກບັນດາທະນາຍຄວາມ ຂອງຄອບຄົວທ່ານທຣຳ ແລະສຳນັກງານ ຂອງທ່ານນາງເຈມສ໌ ເສັດສິ້ນແລ້ວ.
ທ່ານເອນໂກຣອນ ໄດ້ຂຽນໃນບົດຕັດສິນຂອງທ່ານ ວ່າ “ໃນການວິເຄາະຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດ ເລີ້ມການສືບສວນສອບສວນທຸລະກິດນັ້ນ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຫລັກຖານ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງການສໍ້ໂກງທາງການເງິນ ແລະຢາກຈະຖາມພາຍໃຕ້ການສາບານຕົວ ກ່ຽວກັບຫຼັກການຫຼາຍຢ່າງຂອງບໍລິສັດ ລວມທັງຊື່ຂອງມັນ. ທ່ານນາງ ມີສິດຢ່າງຈະແຈ້ງ ທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໄດ້.”
ໂຄສົກຂອງຄອບຄົວທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບໃນທັນທີທັນໃດ ຕໍ່ການຂໍໃຫ້ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ຈະມີການຂໍອຸທອນ.
ທ່ານນາງເຈມສ໌ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານຂອງບໍລິສັດທ່ານທຣຳ ໃນການໃຊ້ການປະເມີນມູນຄ່າຊັບສິນຕ່າງໆເຊັ່ນ ສະໜາມກັອຟ ແລະຕຶກຊີ້ຟ້າ ທີ່ “ຫຼອກລວງ ແລະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ” ເພື່ອການຂໍກູ້ຢືມເງິນ ແລະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດດ້ານພາສີ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານເອນໂກຣອນ ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີວ່າ ການໃຫ້ທ່ານທຣຳ ນັ່ງໃຫ້ການໃນຄະດີແພ່ງ ໃນເວລານີ້ ຂະນະທີ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານແມ່ນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສອບສວນຄະດີອາຍາ ຄຽງຄູ່ກັນໄປຢູ່ນີ້ ເປັນການກະທຳ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ທີ່ຈະຫາທາງອ້ອມ ຕໍ່ກົດໝາຍຂອງລັດ ທີ່ຫ້າມບັນດາໄອຍະການ ເອີ້ນບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ເຂົ້າມາໃຫ້ການກ່ອນໜ້າການຈັດຕັ້ງຄະນະຕຸລາການໃຫຍ່ຄະດີອາຍາ ໂດຍປາດສະຈາກການຍົກເວັ້ນຄວາມຜິດນັ້ນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ