ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ເວົ້າຢ້ຳເຖິງຄຳກ່າວອ້າງຂອງທ່ານວ່າ ບົດລາຍງານຂອງໄອຍະການພິເສດ ເຮັດໃຫ້ທ່ານພົ້ນຈາກຄວາມຜິດຢ່າງສິ້ນເຊີງກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດ ກໍຍັງໂຈມຕີທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລເລີ, ຫົວໜ້າການສືບສວນ ແລະອະດີດຫົວໜ້າຫ້ອງການສັນຕິບານກາງນັ້ນວ່າ ເປັນໄອຍະການທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງສັບສົນ ຢູ່.
ມອລເລີ "ບໍ່ຄວນຖືກເລືອກ" ມາເປັນຫົວໜ້າ ຂອງການສືບສວນພິເສດນີ້ເລີຍ ເພາະວ່າ "ລາວຈະບໍ່ເປັນຄົນຂອງທຣຳຢ່າງແທ້ຈິງຈັກເທື່ອ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ເດີ່ນຫຍ້າກ້ຳໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວ, ນຶ່ງມື້ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານມອລເລີ ໄດ້ກ່າວຄຳຄິດເຫັນ ຕໍ່ປວງຊົນຄັ້ງທຳອິດ ກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງທ່ານ ໃນເລື້ອງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ໃນປີ 2016.
"ລາວເປັນໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ບໍ່ມັກທຣຳ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຕໍ່ມາ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໂດຍອ້າງວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມບໍ່ສົນໃຈ ຕໍ່ຄວາມປາດຖະໜາຂອງທ່ານມອລເລີທີ່ຢາກເປັນຜູ້ບໍລິຫານອົງການ FBI ອີກ.
ທ່ານ ທຣຳ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ຫລື Air Force One ທີ່ບິນໄປຍັງລັດໂຄໂລຣາໂດນັ້ນວ່າ ມອລເລີແມ່ນຜູ້ນຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນພວກທີ່ເຂົ້າໄປຫາທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ເພື່ອຫາທາງໃຫ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຫົວໜ້າອົງການ FBI.
ທ່ານທຣຳຂຽນວ່າ "ລາວໄດ້ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງນັ້ນມາແລ້ວ 12 ປີ. ຂ້າພະເຈົ້າບອກລາວວ່າ ບໍ່. ໃນມື້ຕໍ່ມາລາວກໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນໄອຍະການພິເສດ.
ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເລີຍວ່າ ທ່ານມອລເລີຢາກກັບມາກຳໜ້າທີ່ເກົ່າຂອງເພິ່ນຄືນ ແລະທ່ານກໍບໍ່ເຄີຍໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນທາງການເມືອງຂອງທ່ານຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໃຫ້ຄົນຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍເລີຍ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີຍັງເວົ້າອີກວ່າ ເຄີຍມີການຂັດແຍ້ງທາງທຸລະກິດລະຫວ່າງທ່ານເອງກັບທ່ານມອລເລີໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະກ່າວອ້າງວ່າ ທ່ານໄອຍະການພິເສດ "ຮັກ" ທ່ານເຈມສ໌ໂຄມີ. ທ່ານໂຄມີ ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າອົງການ FBI ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງທ່ານ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າເປັນ "ເພື່ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ" ຂອງທ່ານມອລເລີ.
ທ່ານທຣຳກ່າວອ້າງອີກວ່າ "ມີມະນຸດທີ່ບໍ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກຈຳນວນນຶ່ງ" ທີ່ເປັນພວກສະໜັບສະໜຸນຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນປີ 2016 ກໍຄື ທ່ານນາງຮີລເລີຣີ ຄລິນຕັນ (Hillary Clinton)ນັ້ນ ໄດ້ມາເຮັດວຽກ ໃຫ້ແກ່ທ່ານມອລເລີ ໃນການສືບສວນ ທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາສອງປີ.
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