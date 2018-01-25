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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​​​​​​ໄອຍະການ​ພິ​ເສດ ສຫລ ​ພ້ອມແລ້ວ ​ທີ່​ຈະ​ສຳ​ພາດ ປ. ທຣຳ ໃນການສືບສວນ ເລື່ອງຣັດ​ເຊຍ

​​​​​​ໄອຍະການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີ​ຣດ ມັລ​ເລີ (Robert Mueller) (ຂວາ) ເດີນອອກຈາກກອງປະຊຸມຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ເລື່ອງການສືບສວນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ກັບໜ່ວຍໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ​ປະທາ​ນາທິບໍດີ​ທຣຳ, ວໍຊີງຕັນ, 21 ມິຖຸນາ 2017.

ໄອຍະການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ​ໂຣ​ເບີ​ຣດ ມັລ​ເລີ (Robert Mueller) ​ແມ່ນ​ພ້ອມແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ສຳ​ພາດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົດ​ອະດີດ​ຜູ້​ອຳນວຍ
​ການ​ອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ທ່ານ​ເຈ​ມສ໌ ​ໂຄ​ມີ (James Comey) ​ແລະທ່ານ ​
ໄມ​ໂກລ ຟລິນ ​(Michael Flynn) ຊຶ່ງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ເຄີຍ​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ເປັນທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ
​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອັນເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງການ​ສືບສວນ ຂອງ​ທ່ານມັລ​ເລີ ທີ່ຍັງ ດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ກ່ຽວ​ກັບການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທາ​ນາ
ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ປີ 2016.

ທ່ານມັລ​ເລີ ​ກຳລັງສືບສວນເບິ່ງ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຂັດຂວາງຂະບວນການ​ຍຸຕິທຳຫຼືບໍ
ດັ່ງທີ່ທ່ານ​ໂຄ​ມີໄດ້ກ່າວວ່າ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ 2017 ທ່ານ​ທຣຳ​ໄດ້​ຂໍຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຍົກ​ເລີກ
ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ​ຟລິນ ກັບ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດຣັດ​ເຊຍ
ປະຈຳການວໍ​ຊີງ​ຕັນໃນ ເວລານັ້ນ ຫຼາຍໆອາທິດ ກ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ເຂົ້າ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງ
ເມື່ອ 1 ປີຜ່ານມາ. ​ແລະ​ໃນ​ຫລາຍໆ​ເດືອນ​ຕໍ່​ມາ ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ
​ຕຳ​ແໜ່​ງ, ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໃນ​ຂະນະ​ນັ້ນ ​ເປັນຫົວໜ້າການສືບສວນ ​ກ່ຽວ​ກັບເລື່ອງ​ຮັດ​ເຊຍ ຂອງ
​ອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ.

ລາຍງານ​ຂອງ​ອົງການ​ຂ່າວ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນເທື່ອວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ
ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຊ້ຳ​ແລ້ວຊ້ຳອີກ​ວ່າ ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ເພິ່ນບໍ່​ໄດ້​ສົມຮູ້​ຮ່ວມ
​ຄິດກັບ​ກຸ່ມຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງຣັດ​ເຊຍ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານໃຫ້ຊະນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງນັ້ນ
ຈະຕົກລົງ​ໃຫ້ ການ​ສຳພາດ ​ເວລາໃດ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຫຼື​ແມ່ນ​ແຕ່ໃນແບ​ບ​ແຜນ​ໃດ​ນັ້ນ,
ດ້ວຍ​ການ​ຂຽນຄຳ​ຖາມ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ແບບ​ຊຶ່ງໆ​ໜ້າ ​ແບບຄຳ​ຖາມ-ຄຳ​ຕອບ ຫຼື​ບໍ່​ນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ (ທີ 2ຈາກຂວາ) ຈັບມືກັບ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ (James Comey) (ຂວາ) ໃນຫ້ອງສີຟ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 22 ມັງກອນ 2017, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence) (ຊ້າຍ) ແລະຜູ້ອຳນວຍການສືບລັບ ທ່ານໂຈເຊັຟ ແຄລນຊີ (Joseph Clancy).
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ (ທີ 2ຈາກຂວາ) ຈັບມືກັບ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ (James Comey) (ຂວາ) ໃນຫ້ອງສີຟ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 22 ມັງກອນ 2017, ຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ (Mike Pence) (ຊ້າຍ) ແລະຜູ້ອຳນວຍການສືບລັບ ທ່ານໂຈເຊັຟ ແຄລນຊີ (Joseph Clancy).

ໃນ​ຫຼາຍໆ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ພ້ອມ “100 ​ເປີ​ເຊັນ”
ທີ່​ຈະ​ພົບ​ກັບຄະນະ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັລເລີ, ​ແຕ່​ ​ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້ມີການຕັ້ງ
ຄຳ​ຖາມ​ວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງມີການ​ສຳພາດ​ ໃນເມື່ອ​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ມີ “​ການ​ສົມຮູ້​
ຮ່ວມ​ຄິດ​ໃດ​ໆນັ້ນ.”

​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ໃດ​ໆກໍ​ຕາມ
ພາຍ​ໃຕ້ການ​ສາບານ. “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ພ້ອມ​ທີ່​ຈະ​ກະທຳ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ
​ພວກ​ນັກຂ່າວ ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຍິນ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ.”

​ທ່ານ​ມັລ​ເລີ (Mueller) ​ໄດ້​ຂໍຮ້ອງ ​ໄປຫາ​ທະນາຍຄວາມ​ ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ເພື່ອສອບ
ຖາມທ່ານທຣຳ ໃນ​ການ​ປົດທ່ານ​ຟລິນອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນຕົວະ​ຮອງ​ປະທານາ
ທິບໍດີ ​ໄມ​ຄ໌ ​ເພັນ​ສ໌ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕິດຕໍ່ກັບເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດຣັດ​ເຊຍ ​ເຊີຣ໌​ເກ
ຄິສລີ ອັກການ​ໂອ້​ລົມ​ຂອງ​ທ່ານ​ ກັບ​ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສືບສວນ​ສອບ​ສວນ​ຂອງ
ທ່ານ​ຟລິນແລະ​ຕໍ່​ມາກໍ​ແມ່ນ ​ການປົດທ່ານ​ໂຄ​ມີອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຊຶ່ງ​ແນະນຳ​ໃຫ້
​ທ່ານມັລ​ເລີ (Mueller) ເຫັນ​ວ່າ ​ໃຫ້​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ການ​ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິ​ທຳ.

ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ທ່ານ ຣິ​ກ​ເຈີຣດ້ ບລູມ​ເມັນ​ທອລ ສັງກັດພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຈາກລັດ
ຄອນ​ເນັກ​ຕິ​ກັດ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ໄອຍະການ​ພິ​ເສດ ​ແມ່ນ​ໄຕ່​ຂັ້ນ​ໄດ
​ຢ່າງ​ບໍ່​ລົດ​ລະ ​ໃນ​ຄະດີ​ອາຍາ​ທີ່​ສັບສົນ​ ​ແລະ​ແມ່ນໃກ້ໆ​ກັບຫ້ອງການ​ທີ່​ທຳນຽບຂາວ.
ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ລັດຖະ ມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ແຊັສສັນສ໌ ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ​ສັບປະດາ
ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້ຊີ້​ແນະ​ວ່າ ມີການພົວພັນກັບປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທຸກ​ເສັ້ນ
ທາງ ທຸກການ​ນຳ​ພາ ​ແລະທຸກເສັ້ນທາງໃນການສືບສວນ ​ແມ່ນນຳໄປ​ຫາ​ທ່ານ​ທຣຳ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ຕໍ່​ການ​ທີ່​ໄດ້​ສັ່ງ​ການໃຫ້ທ່ານ​ໂຄ​ມີ ຍົກ​ເລີກ​ການ​ສືບສວນ
​ທ່ານ​ຟລິນ ​ແລະ​ເອີ້ນ​ມັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ “​ຂີ້ຕົວະ​.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ໄມໂກ ຟລິນ (Michael Flynn) ເດີນອອກຈາກ ສານປະຈຳເຂດ ສະຫະລັດ, ບ່ອນທີ່ທ່ານຍອມຮັບຜິດ ທີ່ກ່າວເທັດ ຕໍ່ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງທ່ານ ກັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳການໃນສະຫະລັດ ທີ່ ວໍຊີງຕັນ, 1 ທັນວາ 2017.
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ໄມໂກ ຟລິນ (Michael Flynn) ເດີນອອກຈາກ ສານປະຈຳເຂດ ສະຫະລັດ, ບ່ອນທີ່ທ່ານຍອມຮັບຜິດ ທີ່ກ່າວເທັດ ຕໍ່ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ກ່ຽວກັບການພົວພັນຂອງທ່ານ ກັບ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳການໃນສະຫະລັດ ທີ່ ວໍຊີງຕັນ, 1 ທັນວາ 2017.

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