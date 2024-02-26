ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນກຳລັງທຳຄວາມກ້າວຢ່າງວ່ອງໄວໃນການສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ເປັນຄັ້ງທີສາມລຽນຕິດ, ເຊິ່ງຈະກ້າວໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນກັນອີກຄັ້ງຂອງການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດໃນເດືອນພະຈິກ ທີ່ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເມື່ອປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍດາຍເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ດ້ວຍຄະແນນ 60 ຕໍ່ 40 ເປີເຊັນ, ຕໍ່ຄູ່ທ້າຊິງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ຍັງເຫຼືອຄົນສຸດທ້າຍ, ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ, ເຊິ່ງທ່ານນາງເຄີຍເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ໃນລັດຂອງທ່ານນາງເອງຄືລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດຈາກປີ 2011 ຫາ 2017.
ທ່ານ ທຣຳ ຕອນນີ້ໄດ້ຊະນະລຽບທຸກການແຂ່ງຂັນໃນຕາຕະລາງກອງປະຊຸມຕົ້ນລະດູ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຈະຕັດສິນມອບຄະແນນບັນດາຜູ້ແທນເລືອກຕັ້ງໃຫ້ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມການສະເໜີຊື່ແຫ່ງຊາດຂອງລະດູຮ້ອນນີ້. ຜົນທີ່ອອກມາຈະບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນອື່ນໆຖອນຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນສຳລັບການສະເໜີຊື່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານທິບໍດີຂອງພັກ ແລະ ນຳໜ້າທ່ານນາງ ເຮລີ ທີ່ຢູ່ອັນດັບສອງຢ່າງຫ່າງໄກ.
ທ່ານນາງ ເຮລີ ໄດ້ປະກາດວ່າຜົນຄະແນນຂອງລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ບໍ່ໄດ້ “ເປັນຈຸດຈົບນິທານຂອງພວກເຮົາ” ແລະ ໄດ້ເດີນທາງໄປລັດ ມິຊິແກັນ ສຳລັບການຊຸມນຸມກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນລັດທາງພາກຕາເວັນອອກຕອນກາງດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ. ທ່ານນາງໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນຈົນຮອດການແຂ່ງຂັນ Super Tuesday ໃນວັນທີ 5 ມີນາ, ເວລາທີ່ 15 ລັດຈະທຳການລົງຄະແນນສຽງ. ຊຶ່ງເຮົາມີລາຍງານຫຼັງຈາກພາກຂ່າວທີນຶ່ງ.
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