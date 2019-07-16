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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ຈະຈຳກັດ ການຂໍລີ້ໄພ ສຳ​ລັບພວກຄົນ ທີ່ເດີນທາງມາຮອດ ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້

ເຮືອແພ ບັນຈຸພວກຜູ້ໂດຍສານ ກຳລັງຈະອອກໄປຈາກ ເມືອງ ເທຄຸນ ຢູມານ (Tecun Uman) ຂອງກົວເຕມາລາ, ເພື່ອຂ້າມແມ່ນ້ຳ ຊູຈີອາເຕ (Suchiate River) ໄປຫາເມັກຊິໂກ, ວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2019.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແມ່ນ​ພວມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ຫາ​ທາງ​ກີດ​ກັນ​ພວກ​ທີ່​ຂໍ​ລີ້​ໄພ
​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ ທີ່​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ
​ຕໍ່ພວກຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ ຈາກອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກາງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ຊຶ່ງ​ພາກັນເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ​
ປະ​ເທດ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ນັ້ນ.

ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແມ່ນ​ໄດ້​ປະ​ກາດໂດຍ​ກະ​ຊວງຍຸ​ຕິ​ທຳ
ແລະ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ ​ຜູ້​ຄົນ ຍື່ນ​
ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເດີນ​ທາງ ໂດຍທາງພາກ​
ພື້ນ​ດິນ ຜ່ານ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ແມ່ນ​ມີ​ໂອ​ກາດກ່ອນ​ເຂົ້າມາ​ຍັງ​
ສະ​ຫະ​ລັດ ອີງ​ຕາມເອກ​ກະ​ສານ​ຂ​ອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທີ່ຍາວ 58 ໜ້າ ທີ່​ໄດ້ນຳ​ອອກ​
ເຜີຍ​ແຜ່​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

​ໃນຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງຍຸ​ຕິ​ທຳ ທ່ານວິ​ລ​ລຽມ ບາ​ ໄດ້​ໃຫ້ຂໍ້​
ສັງ​ເກດ​ວ່າ “ການ​ເພີ້ມ​ຈຳ​ນວນ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ” ທີ່ມາ​ຮອດ
​ຊາຍແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດຕິ​ດ​ກັບເມັກ​ຊິ​ໂກ ແລະ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ຈຳ​ນວນ​ນ້ອຍໆ
ຂອງ​ພວກ​ນີ້ເທົ່ານັ້ນ” ມີ​ສິດ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ໄດ້.

ທ່ານ​ບາ ກ່າວ​ວ່າ “ສ່ວນ​ໃຫຍ່ໃນ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ການ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ທີ່​ບໍ່​ສົມ​ຄວນນັ້ນ ໄດ້​
ສ້າງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ​ໃຫ້​ແກ່​ລະ​ບົບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ບ່ອນ​ທຳ​ລາຍ​ຕໍ່ ຈຸດ​ປະ​
ສົງທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸ​ດ​ສະ​ທຳ ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ເຮັດ​ໃຫ້​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ທີ່
ເກີດຈາກ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດນັ້ນ​ ຊຸດ​ໂຊມ​ລົງ​ຕື່ມ.”

ກົດ​ລະ​ບຽບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະ​ເລີ້ມ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້ ແລະ​ຄາດວ່າ
ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ທ້າ​ທາຍທາງ​ກົດໝາຍ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຂະ​ບວນ.

ທ່ານ ທອມ ຈາເວສ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຂອງ​ສູນ​ກາງເພື່ອຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ
​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫຼື Center for American Progress ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຢູ່​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ໄດ້​ກ່າວ
ວ່າ ​ “ກົດ​ໝາຍ​ນີ້ ບໍ່​ຄວນ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ເລີຍ. ມັນ​ຄວນ​ຈະ​ຖືກຂັດຂວາງ​ໂດຍ​ສານໃນທັນ​ທີ.”

ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ ພວກຂໍ​ລີ້​ໄພ​ທັງ​ຫຼາຍ, ຈະ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງ​ໃ​ຫ້​ເຫັນ ​
ວ່າ ພວກ​ເຂົາໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດມາ​ແລ້ວ ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ 3 ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ
​ເຈົ້າ, ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຖ້າ​ບໍ່​ເຊັ່ນ​ນີ້ ພວກ​ເຂົາກໍຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ຄືນ.

​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ກົວ​ເຕ​ມາ​ລາ ແລະ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ຄົນໜີ
​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ແລະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງທ່ານທ​ຣຳ ຊອກ​ຫາ​
ທາງ​ຫຼຸດ​ຈຳນວນ ຂອງ​ພວກ​ຄົນເຂົ້າເມືອງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ພວກຂໍ​ລີ້ ໄພ ຢູ່ຊາຍ​ແດນ
​ພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຫ້​ໜ້ອຍ​ລົງ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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