ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳເວົ້າວ່າ ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງທະຫານໄປປະຈຳຢູ່ຊາຍແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນ ຍ້ອນວ່າ ມີຄົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍໂພດ ທີ່ກຳລັງເຂົ້າມາສະຫະລັດແບບຜິດກົດໝາຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຈະສົ່ງທະຫານໄປເພີ້ມຂຶ້ນອີກ. ທະຫານຂອງພວກເຮົາ, ຢ່າລືມໄດ໋ວ່າ, ບໍ່ສາມາດກະທຳການ ຄືກັນກັບທະຫານຜູ້ນຶ່ງເຮັດ. ເພາະວ່າ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຮັດຮຸນແຮງໜ້ອຍນຶ່ງ ຄົນກໍຈະພາກັນແຕກຕື່ນ, ທຸກຄົນຈະແຕກຕື່ນໄປໝົດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ ຕອນທີ່ທ່ານຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ໃນຂະນະທີ່ມີກອງປະຊຸມກັບພວກມີຟາມລ້ຽງສັດ ທີ່ພາກັນຮ້ອງທຸກຕໍ່ທ່ານ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພວກລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນເນື້ອທີ່ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ ມາ.
ທ່ານ ວິນລຽມ ແພຣີ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີ ບີລ ຄລິນຕັນໃນຊຸມປີ 1990 ນັ້ນ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບຄຳສະເໜີຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງທະຫານ
ທ່ານ ແພຣີ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ "ກຳລັງທະຫານປະກອບອາວຸດຂອງສະຫະລັດ ບໍ່ແມ່ນພວກນັກເລງທີ່ຖືກຈ້າງມາ ເພື່ອໃຊ້ປະຕິບັດຢ່າງຫຍາຍຄາຍ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ທຳຄວາມຮຸນແຮງຫຍັງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ທາງການເມືອງ ແລະ ການສະແດງອອກເຖິງຄວາມມຸ້ງຫວັງ ທີ່ຈະໃຊ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນເປັນການໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມໜ້າເຄົາລົບນັບຖືຂອງທະຫານຊາຍ ແລະຍິງຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຢູ່ໃນຊຸດເຄື່ອງແບບຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ.”
ທ່ານ ແພັດ ຊານາແຮນ (Pat Shanahan), ຜູ້ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍນັກຂ່າວກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນມື້ດຽວກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເອົາທະຫານໄປປະຈຳການຢູ່ຊາຍແດນເປັນເວລາຫລາຍປີນັ້ນ ທ່ານຕອບວ່າ ທ່ານໄດ້ລົມຢ່າງຍືດຍາວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ກັບປະທານປະທານເສນາທິການຮ່ວມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າ ໃນເວລາອັນໃກ້ໆນີ້ ກໍຈະມີຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ເວລາຢູ່ນະຄອນແຊນ ແອນໂຕໂຍ (San Antonio) ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິເປັນພິເສດ ຕໍ່ລັດຖະບານຂອງ 4 ປະເທດ ຄືຮອນດູຣາສ, ກົວເຕມາລາ, ແອລ ຊາລວາດໍ ແລະ ໂຄລອມເບຍ ວ່າພາໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ "ບັນດາປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ກຳລັງສົ່ງພວກນັກເລງອັນຕະພານ ມາ, ພວກເຂົາເປັນສະມາຊິກຂອງແກັ່ງ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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