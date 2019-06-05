ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ສູງ” ທີ່ຈະເກັບພາສີໃໝ່ 5 ເປີເຊັນ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະບໍ່ເກັບ ຕໍ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳເຂົ້າ
ຈາກເມັກຊິໂກໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ການປະເມີນຂອງທ່ານ ຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງລອນ
ດອນ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງເທີຣີຊາ ເມ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ແມ່ນແຕ່ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ສະ
ຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ພວມເຈລະຈາກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບການເກັບ
ພາສີ ແລະການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກອາເມຣິກາກາງ ທີ່ເດີນ
ທາງຜ່ານເມັກຊິໂກເພື່ອໃຫ້ມາເຖິງສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ເມັກຊິໂກຄວນຈະເອົາບາດກ້າວເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະຢຸດ
ເຊົາການຮຸກຮານເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ” ໂດຍເວົ້າວ່າ ພວກຄົນເຂົ້າ
ເມືອງ “ຫຼາຍລ້ານ ແລະຫຼາຍລ້ານ” ທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານຈາກ ກົວເຕມາລາ ຮອນດູຣາສ
ແລະແອລຊານວາດໍ ກຳລັງພາກັນເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດເພື່ອຫລົບໜີຄວາມທຸກຈົນ
ແລະຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນພວກເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເມັກຊິໂກຈະເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ ແລະເຮັດ
ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຫັນຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍ
ແດນຂອງພວກເຮົາ ແລະການຄ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ພວກເຮົາຈະເຫັນຖ້າຫາກ ວ່າ ພວກ
ເຮົາສາມາດເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນການ ເກັບພາສີ
ຫຼາຍກວ່າ ແລະພວກເຮົາອາດຈະເຈລະຈາກັນໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ມີການເກັບພາ
ສີດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ."
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເພີ້ມການເກັບພາສີຂຶ້ນ 5 ເປີເຊັນໃນແຕ່ລະເດືອນ
ເປັນລຳດັບ ຖ້າຫາກການລັກລອບເຂົ້າເມືອງບໍ່ໄດ້ຍຸຕິລົງ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລິກັນຈຳນວນນຶ່ງ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວເປັນພັນທະ
ມິດທາງການເມືອງຂອງທ່ານທຣຳ ກຳລັງພາກັນລັງເລໃຈວ່າຈະພະຍາຍາມຮັບຜ່ານ
ຮ່າງກົດໝາຍເພື່ອຂັດຂວາງການເກັບພາສີຂອງທ່ານຫຼືບໍ່. ເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າ ການເກັບ
ພາສີເພີ້ມຕື່ມຈະແມ່ນຜູ້ບໍລິໂພກອາເມຣິກັນເປັນຜູ້ຈ່າຍໃນຮູບຂອງ ລາຄາສິນຄ້າ
ຂາຍຍ່ອຍແພງຂຶ້ນ ຮວມທັງພວກລົດຍົນ ແລະຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ.
ແຕ່ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າເຮັດຢ່າງນັ້ນ ມັນເປັນ
ເລື້ອງທີ່ໂງ່ຈ້າ” ໂດຍອ້າງການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນທາງການເມືອງສູງເປັນພິເສດໃນໝູ່
ຜູ້ປ່ອນບັດພັກຣີພັບບລິກກັນ ໃນຂະນະທີ່ການສຳຫຼວດຄວາມເຫັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຊາວອາເມຣິກັນບໍ່ໄດ້
ໃຫ້ການອະນຸມັດ ກ່ຽວກັບປະຕິບັດງານຂອງທ່ານໃນນາມປະທານາທິບໍດີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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