ປ. ທຣຳ ແລະ ປະທານ ປະເທດຈີນ ຫາລື ສະຖານະການ ເກົາຫຼີເໜືອ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ
ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ມີຮ່ວມກັນຂອງພວກທ່ານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ
ເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນວັນສຸກວານນີ້ ອີງ
ຕາມຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຮັບຮອງເອົາມະ
ຕິສະບັບໃໝ່ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້
ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນ ໄປສູ່ການມີສັນຕິພາບ
ແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດແລະປະທານປະເທດຈີນ ຍັງໄດ້
ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຮ່ວມກັນຂອງພວກທ່ານ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນ
ເຂດປອດນິວເຄລຍແລະໄດ້ເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າເກົາຫຼີເໜືອຈະຕ້ອງຍຸຕິການປະພຶດ
ທີ່ເປັນທີ່ເປັນການທ້າທາຍເກາະຜິດແລະເພີ່ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນສະບັບໃໝ່ ຕໍ່
ເກົາຫຼີເໜືອໂດຍເວົ້າວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດແມ່ນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຍິງ” ໃນຂະນະ
ທີ່ພຽງຢາງກ່າວຫາ ຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດວ່າ ຜັກດັນໃຫ້ແຫລມເກົາຫຼີກ້າວໄປສູ່ສົງ
ຄາມນິວເຄລຍ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄຳເຕືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນຂອງທ່ານຕໍ່ການ
ຂົ່ມຂູ່ຫຼືການກະທຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອທີ່ຈະຍິງລູກສອນໄຟໄປສູ່ເກາະກວາມ ໂດຍ
ກ່າວວ່າ “ຖ້າແມ່ນຫຍັງກໍຕາມ ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເກາະກວາມ ມັນກໍຈະເປັນບັນຫາໃຫຍ່
ໃຫຍ່ຫຼາຍໃນເກົາຫຼີເໜືອ.” ພຽງຢາງໄດ້ຂູ່ວ່າ ຈະຍິງລູກສອນໄຟໄປໃສ່ດິນແດນ
ແຫ່ງດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຊຶ່ງເປັນສູນກາງທາງທະ
ຫານທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ.
ນີ້ແມ່ນການແລກປ່ຽນຫລ້າສຸດ ໃນສົງຄາມຄຳເວົ້າລະຫວ່າງທ່ານທຣຳແລະຜູ້ນຳກິມ
ຈົງອຸນ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ນັບແຕ່ມີລາຍງານວ່າ ພຽງຢາງ ອາດປະສົບຄວາມສຳເລັດ
ໃນການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ເພື່ອຕິດຕັ້ງໃສ່ລູກສອນ
ຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ທີ່ສາມາດຍິງມາເຖິງບາງເຂດຂອງສະຫະລັດໄດ້.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ສະໜາມຕີກັອຟຂອງທ່ານໃນລັດນິວເຈີຊີນັ້ນ ປະ
ທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອຈະຮູ້ສຶກ “ເສຍໃຈເປັນຢ່າງໄວ” ຖ້າ
ຜູ້ກ່ຽວຫາກຂົ່ມຂູ່ ຫຼືກະທຳການໃດໆຕໍ່ເກາະກວາມ ຫຼືດິນແດນໃດໆຂອງສະຫະລັດ
ຫຼືບໍ່ກໍພັນທະມິດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າເກົາຫຼີເໜືອເຂົ້າໃຈຢ່າງ “ຄັກແນ່” ກ່ຽວ
ກັບຄຳເວົ້າ ຫຼືຄຳເຕືອນຂອງທ່ານ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ຖ້າຫາກປະເທດ
ດັ່ງກ່າວລິເລີ້ມສົງຄາມກັບສະຫະລັດ. “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຢ່າງຄັກ
ແນ່ເຖິງຄວາມໜັກເບົາໃນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປ ແລະສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເວົ້າ
ໄປນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໝາຍເຖິງ.”
ການເຕືອນຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳໃນວັນສຸກວານນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງ
ຈາກຈີນກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຖ້າປະເທດດັ່ງກ່າວ
ຫາກເປັນຜູ້ລົງມືໂຈມຕີກ່ອນ ໃສ່ດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ແລະສະຫະລັດກໍຕອບ
ໂຕ້ຄືນ.
ຄຳເຕືອນຂອງຈີນ ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ ໃນບົດບັນນາທິການ ຂອງໜັງສືພິມ Global
Times ຊຶ່ງເປັນໜັງສືພິມຂອງທາງການຈີນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍແນະນຳໃຫ້
ປັກກິ່ງເປັນກາງ ໃນກໍລະນີທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນຜູ້ເປີດສາກລົງມືໂຈມຕີກ່ອນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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