ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຫາຄົນມາ
ແທນທ່ານເອສ ອາຣ໌ ແມັກມາສເຕີ (H.R. McMaster) ເພື່ອເປັນທີ່ປຶກສາ
ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນ
ໂພສທ໌ (Washington Post) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ເວົ້າວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ຢາກຮີບຮ້ອນທີ່ຈະ
ປະກາດກ່ຽວກັບການປົດ ທ່ານນາຍພົນສາມດາວດັ່ງກ່າວ ເພາະບໍ່ຢາກໃຫ້
ທ່ານນາຍພົນ ຮູ້ສຶກອັບອາຍຂາຍໜ້າ.
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າອີກວ່າ ການປົດທ່ານແມັກມາສເຕີ ອອກຈາກຕໍາ
ແໜ່ງແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊັບຊ້ອນຄັ້ງສຳຄັນຢູ່ໃນຄະນະບໍລິຫານ
ງານຂັ້ນສູງຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຢ້ານກົວກັນວ່າ ຈະມີຄົນອື່ນອີກຖືກປົດ
ໃຫ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ຈະມີການ
ປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຢາກເຫັນວ່າມີການປ່ຽນແປງ.
ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍຢາກໄດ້ຍິນຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກນີ້."
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ,
ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີວ່າ ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການ
ປົດທ່ານແມັກມາສເຕີ ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈິງ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ
ທ່ານນາງຫາກໍໄດ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ ແລະລົມກັບທ່ານແມັກມາສເຕີ ແລະ
ເວົ້າວ່າ "ບໍ່ເໝືອນກັນກັບລາຍງານທີ່ເວົ້າກັນ ໃນຕົວຈິງ ພວກທ່ານທັງສອງ ມີ
ສາຍພົວພັນໃນດ້ານວຽກງານທີ່ດີນໍາກັນ ແລະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆ ຢູ່ໃນສະ
ພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫລື NSC."
ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວປະຈໍາວັນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ທໍາ
ນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ແຊນເດີສ ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນໃນການ
ເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນດັ່ງກ່າວ.
ນາງ ແຊນເດີສ ເວົ້າວ່າ "ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ແລະນາຍພົນແມັກມາສເຕີ ກໍາ
ລັງສືບຕໍ່ເຮັດວຽກງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອທໍາຄວາມກົດດັນຕໍ່ຣັດເຊຍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ. ອີກເທື່ອນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານສາມາດເຫັນວ່າ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄະນະລັດຖະບານເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການເບິ່ງ
ການກະທໍາ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນໄປໃນມື້ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ
ໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານທຣໍາກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປົດທ່ານແມັກມາສເຕີໃນສອງສາມອາ
ທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕໍາໜິທ່ານແມັກມາສເຕີຢ່າງໜັກໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດເວົ້າວ່າ ການແຊກແຊງຂອງມົສກູເຂົ້າໃນ
ການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ແມ່ນເປັນ "ເລື່ອງແນ່ນອນ ທີ່ບໍ່ມີໃຜສາ
ມາດຖຽງໄດ້."
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