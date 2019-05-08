ລະຫວ່າງປີ 1985 ຫາ 1994 ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລຸບທຶນ ຫຼາຍກວ່າ
1 ພັນລ້ານໂດລາຊຶ່ງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໃນອະນາຄົດຫລີກລ່ຽງການເສຍ
ພາສີໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານກາງ ແປດປີຂອງໄລຍະ 10 ປີດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ
ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານທຣຳວາດພາບໂຕທ່ານເອງວ່າ ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແລະເປັນຫົວ
ໜ້າໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຕ່າງໆ.
ແຕ່ທ່ານໄດ້ລຸນທຶນປີແລ້ວປິເລົ່າ ກວ່າຜູ້ເສຍພາສີຄົນໃດໆຢູໃນສະຫະລັດ ອີງຕາມໜັງ
ສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໂຕເລກ ໃນການເສຍພາສີ ທີ່ແທ້ຈິງ ແຕ່ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນ ທີ່
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປຫາລາຍງານການເສຍພາສີດັ່ງກ່າວໄດ້.
ການລຸບທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານທຣຳໃນໄລຍະນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກທຸລະກິດຫລັກ ຮວມ
ທັງບັນດາໂຮງແຮມ ກາຊີໂນ ແລະຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆຢູ່ໃນຕຶກທີ່ຢູ່ອາໄສຕ່າງໆ.
ນອກນັ້ນແລ້ວຍັງຮວມກັບການລົງທຶນທີ່ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວຢູ່ໃນສາຍການບິນ
ທິມເຕະບານອາຊີບທິມນຶ່ງ ແລະບັນດາແຜນພັດທະນາອະສັງຫາລິມມະຊັບ ທີ່ບໍ່
ເສັດສິ້ນ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ແລ້ວ ທ່ານທຣຳຍັງສາມາດຮັກສາຊີວິດການເປັນ ຢູ່
ຢ່າງຫລູຫລາ ໃນບັນດາຊຸມປີເຫຼົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າເງິນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານແມ່ນ ມາຈາກ
ບັນດາທະນາຄານ ແລະພວກຖືຫຸ້ນພັນທະບັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທຶນຢູ່ໃນອານາຈັກທຸລະກິດ
ຂອງທ່ານທຣຳ.
ອີງຕາມລາຍງານແລ້ວ ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ກາງຕໍ່ອາໄສຄວາມຮັ່ງມີພໍ່ຂອງທ່ານ.
ແຕ່ປາກົດວ່າທ່ານທຣຳບໍ່ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍໃດໆຂອງລັດຖະບານກາງ ເພາະວ່າ
ກົດລະບຽບການເກັບພາສີຂອງສະຫະລັດ ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄົນລົບການລຸບທຶນ ທາງ
ທຸລະກິດທີ່ຫຼວງຫຼາຍອອກໄປ ຈາກລາຍໄດ້ໃນການເກັບພາສີເຂົາເຈົ້າ.
ທຳນຽບຂາວຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຕໍ່ລາຍງານຂອງໜັງສຶພິມນິວຢອກໄທມ໌
ແຕ່ທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນນຶ່ງ ທ່ານຊາລສ໌ ຮາເດີ ໄດ້ບອກໜັງສືພິມ
ວ່າ ຂໍ້ມູນການເກັບພາສີ ທີ່ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວໃຊ້ “ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜິດພາດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມໄທມ໌ ວ່າ “ລາຍງານຂອງຫ້ອງການເກັບພາສີລາຍໄດ້ ຫຼື
IRS ໂດຍສະເພາະ ໃນຊຸມມື້ກ່ອນມື້ສົ່ງແຈ້ງເສຍພາສີທາງຄອມພິວເຕີນັ້ນ ເຫັນວ່າ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ເໝາະສົມເຖິງຮູບພາບຂອງຜູ້ເສຍພາ
ສີໃດໆ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດ ກຳລັງພາກັນພະຍາຍາມທີ່ຈະຊອກຫາ
ຂໍ້ມູນ ການເສຍພາສີຂອງທ່ານ ແຕ່ປີ 2013 ຫາປີ 1018 ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນການ
ສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການຕົກລົງທາງທຸລະກິດກັບຕ່າງປະເທດຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ.
ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານສະຕີເວິນ ມານູຈິນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຂໍຮ້ອງໂດຍ ກ່າວວ່າ ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວບໍ່ມີ “ຈຸດປະສົງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສຳລັບ
ດ້ານນິຕິບັນຢັດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ