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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ເຊີນ ປ. ປູຕິນ ມາຢ້ຽມຢາມ ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອພົບປະ ສຸດຍອດ ຄັ້ງທີ 2

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໂບກມືຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽວຂາວ ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2018.

​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີ ໄດ້ປະກາດ​ຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງ ຄົມໃນ​
ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການ​ສົນທະນາກຳລັງ​ຈັດ​ຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະຣັດ​ເຊຍ
​ເພື່ອ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ເທື່ອທີ​ສອງ ລະ​ຫວ່າງຜູ້ນຳ​ຂອງປະເທດທັງສອງ.

​ໃນ​ກາ​ນສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມທາງ​ທວິດເຕີນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ແຊນເດີ ກ່າວ​ວ່າ ປະທານາທິບໍ ດີດໍ​ໂນ​ລ
ທຣໍາ ​ໄດ້​ຖາມ​ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງຊາດ ທ່ານ​ຈອນ ບອລ​ຕັນ​ເພື່ອເຊີນ​ປະ
ທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ວລາ​ເດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ມານະ​ຄອນ​ຫຼວງ ວໍຊິ​ງຕັນ ​ໃນ​ລະດູ​ໃບ​
ໄມ້​ຫຼົ່ນ ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິ​ງນີ້ ​ແລະ​ການ​ສົນທະນາ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​ກຳລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່່.”

​ເວລາ​ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ປູ​ຕິ​ນ ອາດຈະ​ມາ​ນະຄອນຫຼວງ​ສະຫະລັດ ພາຍ​ໃນ​ບໍ່ເທົ່າ​ໃດ​ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້​ ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ສື​ບລັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານແດນ ​ໂຄຕສ໌ ກ່າວ​ຢູ່​ກອງ​ປະ
ຊຸມ ໃນ​ລັດ​ໂຄໂລຣາ​ໂດວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເບິ່ງ​ໂອກາດການສ່ຽງ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພທີ່​
ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະສະເໜີຂໍ້​ມູນດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນ ​ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຮູ້.”

ການ​ປະກາດ​ກ່ຽວກັບການພົບປະສຸດຍອດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ລະຫວ່າງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ແລະ​ທ່ານ​ປູ
ຕິນ ມີ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ສາມ​ມື້ ​ຫຼັງຈາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດລະຫວ່າງ​ປະທານາທິ​ບໍດີ
​ທຣໍາ ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ​ປູ​ຕິນ ​ທີ່​ນະຄອນ​ແຮ​ລຊິງ​ກີ. ການ​ພົບປະ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ນຳພາ
ໄປ​ສູ່ການ​ຕິ​ຕຽນທີ່​ສຳຄັນ​ຈາກ​ທັງສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຢູ່ໃນ​ສະຫະລັດ ​ເພາະວ່າ​ປະທາ
ນາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ​ ເຂົ້າ​ຂ້າງປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທີ່ໄດ້ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ຣັດ​ເຊ​ຍບໍ່​ໄດ້​
ແຊກ​ແຊງເຂົ້າໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປີ 2016 ເພື່ອ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້ຮັບໄຊ​ຊະນະ.

Trump Invites Putin to a Summit in US
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ລິງໂດຍກົງ

ນັບ​ແຕ່​ກັບ​ຄືນມາ​ຈາກ​ການ​ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູໂຣບນຶ່ງອາທິດ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ
​ ໄດ້​ປ່ຽນຄຳ​ເວົ້າ​ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ​ຍະນະທີ່ຢືນ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ທ່ານປູ​ຕິນ ໂດຍອ່ານ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼ​ງ ທີ່​ໄດ້​ກະກຽມ​ໄວ້​ກ່ອນ ລະຫວ່າງ​ກອງ​ປະ ຊຸມ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ
​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ​ແກ່ ໂທລະພາບ CBS.

ປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວລະຫວ່າງການພົບປະກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຂຍ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ທີນະຄອນຫຼວງມົສກູ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2018.
ປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ກ່າວລະຫວ່າງການພົບປະກັບບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຂຍ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ທີນະຄອນຫຼວງມົສກູ ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2018.

ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍດີ​ທຣໍາ ໄດ້ຂຽນ​ລົງທາງທວິດ​ເຕີ​ ໃນຕອນເຊົ້າວານນີ້ ຮ້ອງ​ການ​ພົບປະ​
ສຸດ​ຍອດທີ່ນະຄອນ​ແຮ​ລຊິງ​ກີ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “​ເປັນ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່
ຍົກ​ເວັ້ນແຕ່ກັບພວກ​ສັດຕູ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ຂ່າວຂີ້​ຕົວະ.”

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຈັບມືກັນ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ນະຄອນແຮລຊິງກີ ປະເທດຟິນແລນ ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2018.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະປະທານາທິບໍດີວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຈັບມືກັນ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ນະຄອນແຮລຊິງກີ ປະເທດຟິນແລນ ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2018.

ທ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເບິ່ງ​ໄປ​ໜ້າ​ ໃນ​ການ​ພົບ​ປະກັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ ​ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ
​ເຮົາ​ຈະສາມາດ​ຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຫຼາຍຢ່າງ​ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສົນທະນາ​ກັນ ຮວມທັງ​ຍຸຕິການ
​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສຳລັບອິສຣາ​ແອ​ລ ການແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ການ​ໂຈມ
ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ການ​ຄ້າ ຢູ​ເຄຣນ ສັນຕິພາບ​ຢູ່​ພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ
​ແລະ​ອີກຫຼາ​ຍໆ​ຢ່າງ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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