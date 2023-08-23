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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ຄູ່​ແຂ່ງ ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ

  • ວີໂອເອ
ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ 2024 ທ່ານ ດໍໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່​ງານ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ຄ່ຳ ລິນ​ຄອນ 2023 ຂອງ​ພັກ​ຣິ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ, ນະ​ຄອນ ເດມອຍ, ລັດ ໄອ​ໂອ​ວາ, 28 ກໍ​ລະ​ກົດ 2023.

ງານ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ສາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ 2024 ຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ເວ​ລາ​ທີ່​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນຈະ​ມາ​ພົບ​ກັນ​ຢູ່​ເທິງ​ເວ​ທີ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ຢູ່​ເມືອງ ມິ​ວວອກ​ກີ, ລັດ ວິ​ສ​ຄອນ​ຊິນ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຕອນ​ກາງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ຜູ້​ແຂ່ງ​ຂັນ 9 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ຢູ່​ເທິງ​ເວ​ທີ​ໃນສະ​ໜາມ​ກິ​ລາ Fiserv Forum. ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ, ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ຂ້າມ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສອງ​ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ ໃນ​ການ​ຕຳ​ໜິ​ວິ​ຈານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ. ອະ​ດີດ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ນິວ ເຈີ​ຊີ ທ່ານ ຄ​ຣິ​ສ ຄ​ຣິ​ສ​ຕີ ແມ່ນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ພິ​ເສດ. ສ່ວນຄົນ​ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ທ່ານ ຣອນ ເດີ​ແຊນ​ຕິ​ສ, ຜູ້​ທີ່​ຕາມຫຼັງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຢູ່​ອັນ​ດັບ​ສອງ ແລະ ອະ​ດີດ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ໃຕ້ ທ່ານ​ນາງ ນິກ​ກີ ເຮ​ລີ, ໄດ້​ມີ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຮອບ​ຄອບກວ່າ, ໂດຍ​ຫວັງ​ທີ່​ຈະ​ຊັກ​ຊວນ​ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ພັກ​ທີ່ຍັງ​ຄົງ​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ທ່ານ​ ທ​ຣຳ ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວາ​ລະ​ແຜນ​ການ “ເຮັດ​ໃຫຍ່ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ອີກ​ຄັ້ງ” ຂອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ສິ່ງ​ຂັດ​ຂວາງ ແລະ ບັນ​ຫາ​ອື່ນໆ​.

ແລະ​ກໍ​ມີ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ ທ່ານ ທ​ຣຳ, ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ເພັນ​ສ໌, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຄວາມ​ປາ​ຖະ​ໜາ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໃນ​ພິ​ທີ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020. ທ່ານ​ແມ່ນ​ຍັງ​ມີ​ຄະ​ແນນ​ຕ່ຳ​ບໍ່​ຮອດ​ສິບ​ຄະ​ແນນ ໃນ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ສ່ວນຫຼາຍ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ໃນ​ປີ 2024.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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