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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ກ່າວໂຈມຕີ ອົງການສັນຕິບານກາງ ທີ່ສືບສວນ ການແຊກແຊງ ຂອງຣັດເຊຍ

ປ. ທຣໍາ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽຢາມ ສະ​ຖາ​ບັນແຫ່ງຊາດ ຂອງອົງການສັນຕິ​ບານ​ກາງ​ ທີ່​​ກວນ​ຕິ​ໂກໃນລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ ໄດ້​ກ່າວໂຈມຕີ ການສືບ
ສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດ​ເຊຍ ໂດຍອົງການສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫລື FBI ຂອງ
ສະຫະລັດ ​ແລະ​ໄດ້ເປີດກວ້າງໃນຄວາມເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ​ໃຫ້ອະໄພ​ໂທດ​ ​ແກ່ອະດີດ​ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທ່ານ​ໄມ​ເກີ​ລ ​ຟລິນ ຜູ້​ທີ່ສາລະພາບ​ຜິດ
ວ່າ ໄດ້ຕົວະ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງການ FBI ນັ້ນ.

ປະທາ​ນາທິບໍດີ​ທຣໍາກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ຢູ່​ນອກ​ທຳນຽບຂາວ​ກ່ອນ​ເດີນທາງ​ໄປ​ສະ​
ຖາ​ບັນແຫ່ງຊາດຂອງອົງການສັນຕິ​ບານ​ກາງ​ ຢູ່ທີ່ກວນ​ຕິ​ໂກໃນລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້
ຄຽງນັ້ນວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້ອະໄພໂທດ​ໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ​ໄມ​ເກີ​ລ ຟລິນ
​ ເທື່ອ” ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະຖ້າເບິ່ງວ່າ​ ມີຫຍັງ​ເກີດຂຶ້ນ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສາ
ມາດ​ເວົ້າ​ໄດ້​ວ່າ ​ເວລາ​ທ່ານ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ກັບອົງການສັນຕິ​ບານ​ກາງ​ແລະ​ກັບ​
ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທໍາ ຜູ້ຄົນ​ພາກັນໂກດແຄ້ນເປັນທີ່​ສຸດ.”

ທ່ານໄມເກີລ ຟລິນ ອະດີດທີປຶກສາ ດ້ານຄວາໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກຳລັງອອກຈາກສານ.
ທ່ານໄມເກີລ ຟລິນ ອະດີດທີປຶກສາ ດ້ານຄວາໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກຳລັງອອກຈາກສານ.

ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ທະນາຍຄວາ​ມຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານທາ​ຍ ຄອບ​ບ
ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່ ບໍ່​ມີ​ການ​ພິຈາລະນາ​ຢູ່​ທີ່ທຳນຽບຂາວ​ ຕໍ່​ການ​ທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພ​ໂທດແກ່
​ທ່ານ​ໄມ​ເກີ​ລ ຟລິນ.”

ທ່ານໂຣເບີດ ມັນເລີ ໄອຍະການພິເສດ ກຳລັງອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມປິດລັບ ກັບຄະນະກຳມະການ ຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016.
ທ່ານໂຣເບີດ ມັນເລີ ໄອຍະການພິເສດ ກຳລັງອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມປິດລັບ ກັບຄະນະກຳມະການ ຍຸຕິທຳ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016.

ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້ ທ່ານ​ຟລິນ​ໄດ້​ສາລະພາບ​ຜິດວ່າ ​ຕົວະ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງການ​ສັນຕິ​
ບານ​ກາງ ​ແລະ​ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແກ່ການສືບສວນຂອງໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ​ເພື່ອກວດກາເບິ່ງການ​ກ່າວ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ
​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2016 ​ແລະ​ການ​ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ​ລະຫວ່າງມົສ ກູ ​ແລະ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ
​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ.

Trump Reasserts No Collusion with Russia
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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານຟລິນ ນາຍ​ພົນ​ເບ້ຍບຳນານ ອາຍຸ 59 ປີ ​ໄດ້​ຮັບ​ສາລະ​ພາຍ​ຜິດ​ຕໍ່​ນຶ່ງ​ກະ​ທົ​ງໃນ
ການໃຫ້ການເທັດ​ຕໍ່ອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ກ່ຽວກັບ​ການ​ສົນທະນາສ່ວນ​ໂຕ​ຂອງທ່ານ
ກັບທ່ານ​ເຊີ​ເກ ກິສລີ​ຢັກ ໃນເດືອນ​ທັນ​ວາ​ປີ 2016 ​ຊຶ່ງໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ ​ຜູ້ກ່ຽວຍັງເປັນ​ເອກ
​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດຣັດ​ເຊຍ​ປະ​ຈຳ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

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