ທ່ານ ທຣຳ ອອກຈາກໂຮງໝໍ ເປັນເວລາສັ້ນໆ, ບັນດາແພດໝໍ ລາຍງານການຕົກລົງ ຂອງລະດັບອົກຊີເຈັນ ສອງຄັ້ງ

ຫຼັງຈາກໄດ້ລົງວິດີໂອຕອນນຶ່ງໃນ ທວິດເຕີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ທີ່ເວົ້າວ່າ “ທ່ານໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ດີຫຼາຍ” ຈາກບັນດາແພດໝໍຂອງທ່ານນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນເລັກນ້ອຍກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຢູ່ນອກໂຮງໝໍ ບ່ອນທີ່ທ່ານກຳລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ COVID-19 ນັ້ນ.
ຕໍ່ມາທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກສູນກາງການແພດທະຫານແຫ່ງຊາດ Walter Reed ໃນລົດ SUV ກັນລູກປືນ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ນອກເຄື່ອງແບບ ເພື່ອຂັບລົດຜ່ານຝູງຜູ້ສະ ໜັບສະໜູນທີ່ຖືທຸງຊາດ ແລະ ຮ້ອງເຊຍຢູ່ນອກໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານ ຈູດ ເດຍຣີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຂີ່ລົດເປັນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ແລະ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນນາທີສຸດທ້າຍ ເພື່ອໄປຍົກມືທັກທາຍຜູ້ສະ ໜັບສະໜູນຂອງທ່ານຢູ່ຂ້າງນອກ ແລະ ຕອນນີ້ໄດ້ກັບຄືນໄປຫ້ອງສູດປະທານາທິບໍດີໃນໂຮງໝໍ Walter Reed ແລ້ວ.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດນັ້ນ, ບັນດາແພດໝໍທີ່ປິ່ນປົວທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຄົນໄຂ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບ “ການຕົກຕໍ່າຂອງລະດັບອົກຊີເຈັນໃນເລືອດສອງຄັ້ງ.”
ເຖິງວ່າຈະເປັນແນວນັ້ນກໍຕາມ, “ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກໍແມ່ນວ່າ, ທ່ານມີສຸຂະພາບແຂງ ແຮງຫຼາຍ,” ອີງຕາມການລາຍງານຕໍ່ນັກຂ່າວຂອງແພດໝໍຫຼັກຂອງປະທານາທິ ບໍດີ, ດຣ. ຊອນ ຄອນລີ. COVID-19 ແມ່ນເຊື້ອໂຣກທີ່ເກີດມາຈາກໄວຣັສໂຄ ໂຣນາ.
ທີມນຶ່ງທີ່ນຳພາໂດຍ ດຣ. ຄອນລີ ນັ້ນແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສກວ່າໃນວັນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລາຍງານຂອງວັນອາທິດວານນີ້, ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າກຸ່ມຂອງບັນດານັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມຂຶ້ນມາ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຕອບ.
ດຣ. ຄອນລີ ຖືກຖາມໂດຍນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຫຼີກລ່ຽງຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ວ່າທ່ານ ທຣຳ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ອົກຊີເຈັນພິເສດຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາຫຼືບໍ່, ເຊິ່ງທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ໃສ່ປະມານນຶ່ງຊົ່ວໂມງ, ໂດຍຕອບວ່າທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະ “ລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທີມງານ.”