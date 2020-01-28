ບັນດາທະນາຍຄວາມ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະ ມ້ວນທ້າຍການນຳສະເໜີຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງ ຂອງພວກເພິ່ນ ຢູ່ສະພາສູງ ໃນການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ພວກພະຍານຄົນອື່ນໆ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມາໃຫ້ການ ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຄະດີ ຫຼືບໍ່.
ທີມປ້ອງກັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍກ່າວຫາພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ໃຊ້ການຟ້ອງຮ້ອງໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະໃຊ້ເປັນອາວຸດເພື່ອກຳຈັດປະທານາທິບໍດີເພາະພວກເພິ່ນບໍ່ມັກທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທໍ່ນັ້ນ.
ທ່ານເຄັນເນັຕ ສຕາຣ ສະມາຊິກໃນທີມກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເອີ້ນການຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ວ່າ ເປັນອາວຸດດ້ານການເມືອງ ທີ່ພັກການເມືອງນຳໃຊ້ຕໍ່ກັນແລະກັນແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ ໂດຍປາສະຈາກການສະໜັບສະໜຸນຂອງທັງສອງພັກ. ທ່ານສຕາຣ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ ດັ່ງກັບ “ນະຮົກ.”
ທ່ານສຕາຣ ເປັນທີ່ປຶກສາອິດສະຫລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາການສືບສວນສອບສວນ ໃນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ ປະທານາທິບໍດີ ບີລ ຄລິນຕັນ ໃນປີ 1998 ສຳລັບການໃຫ້ຄຳເທັດຕໍ່ຄະນະຕຸລາການກ່ຽວກັບ ເລື້ອງຂອງການມີເພດສຳພັນທີ່ເປັນບັນຫາຖົກຖຽງກັນ.
ທ່ານສຕາຣ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຈຳພວກຄົນທີ່ມີຊີວິດຜ່ານຊ່ວງເວລາການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານຄລິນຕັນນັ້ນ……ເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີ ວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນເທົ່າກັບສົງຄາມພາຍໃນປະເທດ. ມັນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄຽດແຄ້ນ ແລະຄວາມແຕກແຍກໃນປະເທດ ທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືອັນໃດເລີຍ.”
ສ່ວນທະນາຍຄວາມທ່ານແພັດທຣິກ ຟຽລບິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສອບສວນໃນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຂອງສະພາຕ່ຳ ນັ້ນ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ເວລາເພື່ອຫາຄວາມຈິງເລີຍ ດ້ວຍການອອກໝາຍຮຽກໂດຍຜ່ານສານຂັ້ນຕ່າງໆ. ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ໃກ້ຈະມາເຖິງ ທ່ານຟຽວບິນ ໄດ້ກ່າວຫາ ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຂອງສະພາຕ່ຳ ວ່າ ຟ້າວກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ຜົນທີ່ຈະອອກມາ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບຕາຕະລາງເວລານັ້ນ.
ທະນາຍຄວາມອີກທ່ານນຶ່ງຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ເຈນ ແຣສກິນ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ພັກເດໂມແຄຣັດ ສຳລັບການເພັ່ງເລັງໃສ່ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ຜູ້ທີ່ພວກເພິ່ນກ່າວວ່າ ເປັນສູນກາງຂອງການພະຍາຍາມທີ່ຈະກົດດັນຢູເຄຣນ ໃຫ້ສືບສວນສອບສວນ ຄູ່ແຂ່ງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານທຣຳ ກໍຄື ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ.