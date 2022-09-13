ພວກທະນາຍຄວາມຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາຂອງສະຫະລັດປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳເຂົ້າເຖິງເອກະສານ ລັບຫຼາຍກວ່າ 100 ສະບັບ ທີ່ຖືກຍຶດຈາກບ້ານພັກ ມາ-ອາ-ລາໂກ ໃນລັດຟລໍຣິດາເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນກ່ຽວກັບການຈັດການກັບບັນທຶກ ຂອງລັດຖະບານນັ້ນ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳກ່າວວ່າ ຖ້າບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເອກະສານເຫລົ່ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ກໍຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນການສືບສວນທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນໂດຍການສອບຖາມພະຍານ ແລະການພັດທະນາຫຼັກຖານອື່ນໆໄດ້.
ການທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເອກະສານລັບ ຍັງເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຂອງປະຊາຄົມສືບລັບກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເກີດຈາກການເກັບຮັກສາມັນໄວ້ ຢູ່ທີ່ບ້ານພັກ ມາ-ອາ-ລາໂກນັ້ນ ຢຸດສະງັກລົງ, ຕາມທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາເປີດເຜີຍໃນອາທິດ ແລ້ວນີ້.
ສ່ວນດ້ານຄວາມຖົດຖອຍຂອງການສືບສວນນັ້ນ, ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານນາງອາຍລີນ ແຄນນັນ (Aileen Cannon) ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ພິເສດເພື່ອທົບທວນຄືນບັນດາເອກະສານ ແລະໄດ້ຫ້າມກະຊວງຍຸຕິທຳບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ບັນທຶກດັ່ງກ່າວເພື່ອ "ຈຸດປະສົງການສືບສວນທາງອາຍາ" ໃນຂະນະທີ່ການທົບທວນນັ້ນພວມດຳເນີນໄປຢູ່.
ໃນການໂຕ້ຖຽງວ່າ ເອກະສານລັບທີ່ຍຶດໄດ້ແມ່ນຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານນາງແຄນນັນ "ຮັກສາ" ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາງ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າເຖິງບັນທຶກຄືນໄດ້ອີກ ແລະຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຂອງຜູ້ກວດກາພິເສດຕໍ່ເອກະສານທີ່ບໍ່ແມ່ນເອກະສານລັບ.
ໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາງແຄນນັນຊາບວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າ ຈະອຸທອນຄຳຕັດສິນຂອງທ່ານນາງ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານນາງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການ ຮ້ອງຂໍຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບຮັກສາເອກະສານໄວ້ເປັນບາງສ່ວນ. ການອຸທອນ ອາດຍືດ ເວລາການສືບສວນທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາຢາກໃຫ້ສະຫລຸບໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ນັ້ນອອກໄປອີກ.
ທ່ານນາງແຄນນັນ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ທະນາຍຄວາມ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີຈົນຮອດວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຕອບຄຳສະເໜີຕໍ່ສານຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ວ່າໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຂອບເຂດທາງກົດໝາຍ ຂອງຜູ້ກວດກາພິເສດ.