ທີມງານດ້ານກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລີ້ມນຳສະເໜີ ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງທັງຫຼາຍ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້ ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກທີ່ ບັນດາຄະນະໄອຍະການຮັບຜິດຊອບໃນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ມ້ວຍທ້າຍການນຳສະເໜີຫຼັກຖານຕ່າງໆໄລຍະສາມວັນດ້ວຍການກ່າວສະຫລຸບຂໍ້ໂຕ້ຖຽງ ໃນການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ ຢູ່ໃນສະພາສູງ.
ຄະນະທີ່ປືກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານແພັດ ຊິບໂປໂລນີ ໄດ້ເລີ້ມນຳສະເໜີການຕໍ່ສູ້ໂດຍກ່າວຖະແຫລງວ່າ ພວກໄອຍະການຈາກພັກເດໂອແຄຣັດຂອງສະພາຕ່ຳ ບໍ່ໄດ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານຊິບໂປໂລນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫລາຍພໍປານໃດທີ່ຈະພິສູດໄດ້ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຂໍ້ຮ້ອງໃຫ້ພວກທ່ານເຮັດ.”
ທ່ານຊິບໂປໂລນີ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄືນ ຄຳຕ້ອງຕິຕໍ່ທີ່ເວົ້າຊ້ຳແລ້ວ ຊ້ຳອີກຕໍ່ການດຳເນີນຂັ້ນຕອນໃນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ນຳພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ພວກເຂົາຈະລົບລ້າງໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ຂອງທ່ານທຣຳ ແລະຈະຫລຸດຄົນທີ່ມີໃຫ້ເລືອກເອົາ ສຳລັບຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງລົງ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານຊິບໂປໂລນີ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຂົາມານະທີ່ນີ້ ເພື່ອທຳການແຊກແຊງ ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງອາເມຣິກາ ແລະພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້. ມັນຈະເປັນການລະເມີດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະລະເມີດຕໍ່ປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາ. ມັນຈະລະເມີດຕໍ່ພາລະໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ຂອງພວກເຮົາຕໍ່ອະນາຄົດ. ແລະສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ມັນຈະລະເມີດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນອັນສັກສິດທີ່ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ໄດ້ມອບໝາຍແກ່ພວກທ່ານ.”
ໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນທ່ານທຣຳໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງແບບລວມໆ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກວາງອອກມາຕື່ມອີກໃນສັບປະດາໜ້ານີ້.