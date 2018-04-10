ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນ ທຣຳ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຢ່າງແຮງ ໃນຈັນວານນີ້
ຕໍ່ການທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ ຫຼື FBI ທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນຫ້ອງ
ການທ່ານ ໄມໂກ ໂຄເຮັນ (Michael Cohen) ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງ
ທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເອີ້ນວ່າ ແມ່ນ “ສະພາບການທີ່ເສື່ອມເສຍ” ແລະເປັນການ
“ເພີ່ມລະດັບໃໝ່ຂອງຄວາມບໍ່ທ່ຽງທຳ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການ FBI ໄດ້ປະຕິບັດການກວດຄົ້ນ ທັງຫ້ອງການຂອງທ່ານໂຄເຮັນ
ແລະໂຮງແຮມບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ພັກອາໄສຢູ່ ເພື່ອຍຶດເອົາເອກກະສານທາງການເງິນ
ແລະເອກກະສານອື່ນໆ ຊຶ່ງຮວມທັງການຈ່າຍເງິນ 130 ພັນໂດລາ ໃຫ້ກັບດາວໂປ້
ສຕອມມີ ດານຽລສ໌.
ພວກຜູ້ຄົນ ທີ່ຮູ້ດີກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ໄດ້ບອກກັບໜັງສືພິມວໍຊີງຕັນ ໂພດທ໌ ແລະນິວຢອກ
ທາມສ໌ ວ່າ ທ່ານໂຄເຮັນ ແມ່ນກຳລັງຖືກສືບສວນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້ໍ
ໂກງທະນາຄານ.
ທະນານາຍຄວາມຂອງທ່ານໂຄເຮັນ ທ່ານສເຕັບຟັນ ໄຣອັນ (Stephen Ryan)
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກວດຄົ້ນນີ້ ແມ່ນອີງຕາມ ສ່ວນນຶ່ງຂອງການສະເໜີຂອງໄອຍະການ
ພິເສດ ທ່ານໂຣເບີຣດ ມັລເລີ, ຜູ້ຊຶ່ງໃຊ້ເວລາໃນຮອບປີກາຍນີ້ ສືບສວນຄະດີຄວາມ
ກ່ຽວກັບການເຂົ້າມາແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ປີ 2016 ແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານທຣຳ ແລະຣັດເຊຍ.
ເຊີນຊົມ: ລາຍງານກ່ວກັບທ່ານໄມໂຄ ບຣາວ
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະໄດ້ເອີ້ນການສືບສວນຂອງທ່ານ
ມັລເລີ ວ່າເປັນການ “ຊອກຫາຈັບຜິດ.”
“ການຕັດສິນໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໃນ ນິວຢອກ ທີ່ຈະທຳການສືບສວນ
ໂດຍໃຊ້ການອອກໝາຍຄົ້ນ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມແລະບໍ່ຈຳເປັນ,” ຊຶ່ງທ່ານໄຣເອັນ ໄດ້ກ່າວ
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຜົນສະຫຼຸບຂອງຄວາມບໍ່
ຈຳເປັນທີ່ຈະຍຶດເອົາເອກກະສານ ທີ່ທະນາຍຄວາມປົກປ້ອງ ລູກຄວາມຂອງທ່ານ
ທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫ່ວາງທະ ນາຍຄວາມແລະລູກຄວາມຂອງເພີ່ນນັ້ນ.”
ທ່ານໄຣເອັນ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມຕື່ມວ່າ ທ່ານໂຄເຮັນ ແມ່ນໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຄະນະ
ສືບສວນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫຼັກຖານຂອງທ່ານມັລເລີ ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ການເຂົ້າມາແຊກແຊງຂອງ
ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ທ່ານແມ່ນຈຳເປັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸໝັດ
ຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ຖ້າຫາກທ່ານ ພົບເຫັນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ
ໃນການສືບ ສວນຂອງທ່ານ ທີ່ຄິດວ່າ ຄວນຈະມີການກວດຄົ້ນນັ້ນ.
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