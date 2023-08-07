ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ທຳການໂຕ້ແຍ້ງໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງທີ່ຖືກສຸ່ມເລືອກເພື່ອຄວບຄຸມການດຳເນີນຄະດີທີ່ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຕ່າວປີ້ນຄວາມຜ່າຍແພ້ຂອງທ່ານໃນການເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງຄືນໃນປີ 2020 ຈະບໍ່ມີຄວາມເປັນທຳຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຄວນຖືກປ່ຽນໃໝ່.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າຄະດີດັ່ງກ່າວຄວນຖືກຍ້າຍອອກຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານທ່ານຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ, ແລະ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຄະນະລູກຂຸນກໍຈະຖືກເລືອກຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງຖະບຽນປ່ອນບັດນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ, ໃນເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມ Truth Social ຂອງທ່ານນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວດ້ວຍໜັງສືໂຕໃຫຍ່ທັງໝົດວ່າ, “ມັນບໍ່ມີທາງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການດຳເນີນຄະດີຢ່າງເປັນທຳດ້ວຍຜູ້ພິພາກສາທີ່ “ຖືກແຕ່ງຕັ້ງນັ້ນ", ເຊິ່ງໄດ້ອ້າງເຖິງຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແທນຢາ ຈັດແຄນ.
ສານປະຈຳເຂດ ສະຫະລັດ ສຳລັບນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ການຂໍຄຳເຫັນຈາກອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໃນທັນທີ.
ທ່ານນາງ ຈັດແຄນ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ທັງໝົດ 38 ຄົນເຂົ້າຄຸກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປປາກົດຕົວໃນສານຂອງທ່ານນາງ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳຜິດຫຼາຍຢ່າງນັບຈາກບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021, ເຊິ່ງແມ່ນການກໍ່ຈະລາຈົນເວລາທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ 2,000 ຄົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຕຶກຫໍລັດຖະສະພາ ເພື່ອປະທ້ວງການຮັບຮອງຂອງລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບ ໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ.
ໃນສີ່ຄະດີຈາກທັງໝົດທີ່ທ່ານນາງ ຈັດແຄນ ໄດ້ຟັງນັ້ນ, ບັນດາໄອຍະການບໍ່ໄດ້ຂໍໂທດຂັງຄຸກໃດໆສຳລັບຈຳເລີຍ. ສື່ມວນຊົນ ສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານວ່າທ່ານນາງ ຈັດແຄນ, ທີ່ເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງສອງຄົນທີ່ຟັງການໃຫ້ການໃນຄະດີວັນທີ 6 ມັງກອນນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິສູດວ່າເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຕັດສິນໂທດທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ.
ຄະນະຕຸລາການລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການຟ້ອງຮ້ອງສີ່ກະທົງຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ແຈັກ ສມິດ. ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສາລະພາບບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາ ສະຫະລັດ, ແຕ່ທ່ານນາງ ຈັດແຄນ ຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມຄະດີດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະຈັດວັນການດຳເນີນຄະດີໃສ່ການໃຫ້ການວັນທີ 28 ສິງຫາ.