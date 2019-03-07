ອະດີດທະນາຍຄວາມສ່ວນໂຕຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຄືທ່ານໄມເກີລ ໂຄ
ເຮັນ ໄດ້ໃຫ້ການໃນວັນພຸດວານນີ້ ເປັນເທື່ອທີສີ່ ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ
ໂດຍຍັງສືບຕໍ່ ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານເປັນເວລານຶ່ງທົດສະວັດທີ່
ຜ່າມມາ ໃນນາມຜູ້ປົວແປງແກ້ໄຂ ໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣຳ.
ທ່ານໂຄເຮັນຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະ “ຮັບເອົາລູກປືນ” ແທນທ່ານທຣຳ ແຕ່ໃນ
ຂະນະທີ່ທ່ານໂຄເຮັນ ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີ ບັນດາສະມາຊິກ
ສະພາກຳລັງສືບສວນບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນການຊ່ວຍທ່ານທຣຳໃຫ້ເປັນປະທາ
ນາທິບໍດີຄົນທີ 45 ຂອງປະເທດ.
ຈຸດເພັ່ງເລັງນຶ່ງແມ່ນການຈ່າຍເງິນປິດປາກຮ່ວມກັນ 280,000 ໂດລາ ທີ່ທ່ານໂຄ
ເຮັນໄດ້ຈ່າຍ ຫຼືຈັດແຈງໃຫ້ແກ່ນັກສະແດງຮູບເງົາໂປ້ ແລະນາງແບບເພລບອຍ
ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ໜ້ອຍນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມິດ
ງຽບກ່ຽວກັບການພົວພັນ ທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຄວາມສຳພັນທາງ
ຊູ້ສາວກັບທ່ານທຣຳເມືີ່ອນຶ່ງທົດສະວັດກ່ອນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຍັງສືບສືບສວນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງທ່ານ
ໂຄເຮັນ ໃນການສາລະພາບທີ່ທ່ານໄດ້ຕົວະຕໍ່ສະພາເມື່ອສອງປີກ່ອນ ເວລາທ່ານ
ໃຫ້ການວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳທີ່ຈະສ້າງຕຶກດາດຟ້າຢູ່ນະຄອນມົສກູ
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນຕົ້ນປີ 2016. ບັດນີ້ທ່ານໂຄເຮັນກ່າວວ່າ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຂໍ້
ຕົກລົງກັບຣັດເຊຍ ແທ້ຈິງແລ້ວໄດ້ກາຍເວລາຕໍ່ຈາກນັ້ນອີກຫຼາຍເດືອນ ແມ່ນແຕ່
ເວລາທ່ານທຣຳໄດ້ບອກແກ່ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງທຸລະກິດກັບ
ຣັດເຊຍກໍຕາມ.
ໂທລະພາບ CNN ກ່າວວ່າ ທ່ານໂຄເຮັນໄດ້ໃຫ້ການແບບປິດລັບ ຕໍ່ຄະນະກຳມະ
ການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ໂດຍມອບໃຫ້ເອກກະສານໃຫ້ແກ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ
ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທ່ານໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເອົາ
ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳໃນປີ 2017 ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງເຣັດເຊຍ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຢ່າງເປີດເຜີຍອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ທະນາຍ
ຄວາມທ່ານທຣຳຄົນນຶ່ງໄດ້ເຮັດການປ່ຽນແປງໃນການໃຫ້ການຂອງທ່ານຕໍ່ຄະນະ
ກຳມະການສະພາຕ່ຳ ແຕ່ວ່າທະນາຍຄວາມໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວ ອ້າງຂອງທ່ານ
ໂຄເຮັນ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານໂຄເຮັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາເບິ່ງ ເຊັກເງິນ
35,000 ໂດລາ ທີ່ໄດ້ຂຽນໃຫ້ທ່ານ ໃບນຶ່ງໄດ້ເຊັນໂດຍທ່ານທຣຳ ແລະອີກໃບນຶ່ງ
ໄດ້ເຊັນໂດຍລູກຊາຍກົກ ຂອງທ່ານທຣຳ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ ແລະທ່ານອາລ
ເລັນ ວາຍແຊລເບີກ ຫົວໜ້າການເງິນ ຂອງອົງການທຣຳທີ່ເປັນ ອານາຈັກທຸລະກິດ
ຂອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ທົ່ວໂລກ. ທ່ານໂຄເຮັນກ່າວວ່າ ບັນດາເຊັກເງິນໄດ້ເປັນພາກ
ສ່ວນການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອເປັນເງິນທີ່ຈ່າຍຄ່າປິດປາກ ແມ່ຍິງສອງຄົນທີ່
ກ່າວຫາວ່າມີຄວາມສຳພັນຖານຊູ້ສາວກັບທ່ານທຣຳ. ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳໄດ້ປະຕິ
ເສດວ່າ ບໍ່ມີການພົວພັນໃດໆໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມສ໌ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເຫັນຫົກ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 11 ເຊັກ
ເງິນຂອງທ່ານທຣຳຫຼືຜູ້ໄວ້ວາງໃຈຂອງທ່ານໄດ້ຂຽນໃຫ້ແກ່ທ່ານໂຄເຮັນທີ່ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບການຈ່າຍໝົດໃຫ້ແກ່ດາລາໂປ້ ນາງສະຕອມມີ ດານຽລສ໌ ແລະນາງແບບເພລ
ບອຍ ນາງແຄຣັນ ແມັກດູກາລ.
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