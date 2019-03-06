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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໂຈມ​ຕີ​ ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ຄັ້ງ​ໃໝ່​ ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ

ທ່ານ ໄມ​ເກິ​ລ ໂຄ​ເຮັນ, ອະ​ດີດ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ສຳ​ພາດ​ລັບກັບ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 28 ກຸມ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ ໄມ​ເກິ​ລ ໂຄ​ເຮັນ ອະ​ດີດ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວ​ນ​ຕົວ​ມາ​ດົນ​ນານ ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​
ບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະກັບຄືນມາໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບ
ສະພາຕ່ຳໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ ນຳພາ
ໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໃນສັບປະດານີ້ ໄດ້ເປີດການສືບສວນຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ລັດ
ຖະບານທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນ.

ທ່ານ ໂຄ​ເຮັນ ໄດ້​ໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ ຮິ​ລ ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້,
ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະ ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງແບບປິດ
ລັບ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ຄະນະກຳມະການກຳກັບດູແລຂອງສະພາຕ່ຳ
ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນ “ຄົນຂີ້ຫຼັກ” ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລາວປົກປິດເລື່ອງທີ່ທ່ານມີຄວາມສຳ
ພັນແບບຊູ້ສາວ ກັບແມ່ຍິງສອງຄົນ ແລະ ໄດ້ຂີ້ຕົວະ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານໃນ ຣັດເຊຍ.

ຫົວ​ໜ້າຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ, ກິດ​ຈະການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ​ກຳ​ກັບ​ດູ​ແລ ໄດ້
ທຳການຮຽກຮ້ອງຮ່ວມກັນ ຕໍ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສຳລັບບັນທຶກ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການສື່ສານທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ
ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ໂດຍສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຕ່າງໆ
ທີ່ທ່ານທຣຳພະຍາຍາມປົກປິດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການກະທຳ ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ນຶ່ງ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ຂໍໃຫ້​ສົ່ງ​ເອ​ກະ​ສານ
ຈາກ 81 ສ່ວນບຸກຄົນໄປໃຫ້ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ໃນອັນທີ່ປະທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ
ການ ທ່ານ ເຈໂຣລດ໌ ແນັດເລີ ເອີ້ນວ່າ “ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ການ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່
ຜິດຕ່າງໆໂດຍປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ, ຜູ້ຊ່ວຍ, ແລະ ສະມາຊິກໃນລັດຖະບານຂອງ
ທ່ານ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ “ເປັນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ທີ່
ໃຫຍ່ ແລະ ກວ້າງເພື່ອຊອກຫາການກະທຳຜິດທາງອາຍາ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ “ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ບ້າ​ຢ່າງ​ແຮງ” ແລະ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ພະຍາຍາມຂໍຂໍ້ມູນນັ້ນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາ “ຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ຫຍັງ ເພື່ອຮາວີລົບກວນເຂົາເຈົ້າ.”

ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​
ການສະພາຕ່ຳວ່າ “ການຫຼອກລວງຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ.
ພວກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳແລະຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງ ແລ້ວສຳ
ເລັດ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ກາດໃນ​ທີ່​ສຸດ​ດ້ວຍ​ໂຕ​ໜັງ​ສື​ໂຕ​ໃຫຍ່​ວ່າ “ການ​ຮາ​ວີ​ລົບ​ກວນ ປະ​ທາ​ນາ​
ທິບໍດີ” (PRESIDENTIAL HARRASSMENT).

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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