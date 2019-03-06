ທ່ານ ໄມເກິລ ໂຄເຮັນ ອະດີດທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວມາດົນນານ ຂອງປະທານາທິ
ບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະກັບຄືນມາໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການສືບລັບ
ສະພາຕ່ຳໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ ນຳພາ
ໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໃນສັບປະດານີ້ ໄດ້ເປີດການສືບສວນຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ລັດ
ຖະບານທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນ.
ທ່ານ ໂຄເຮັນ ໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ແຄັບປິຕອລ ຮິລ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້,
ເພື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະ ຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງແບບປິດ
ລັບ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ຄະນະກຳມະການກຳກັບດູແລຂອງສະພາຕ່ຳ
ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນ “ຄົນຂີ້ຫຼັກ” ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລາວປົກປິດເລື່ອງທີ່ທ່ານມີຄວາມສຳ
ພັນແບບຊູ້ສາວ ກັບແມ່ຍິງສອງຄົນ ແລະ ໄດ້ຂີ້ຕົວະ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກິດຂອງ
ທ່ານໃນ ຣັດເຊຍ.
ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການສືບລັບ, ກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກຳກັບດູແລ ໄດ້
ທຳການຮຽກຮ້ອງຮ່ວມກັນ ຕໍ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສຳລັບບັນທຶກ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການສື່ສານທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ມີກັບປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ
ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ, ໂດຍສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາຕ່າງໆ
ທີ່ທ່ານທຣຳພະຍາຍາມປົກປິດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການກະທຳ ເຫຼົ່ານັ້ນ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງ ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ຂໍໃຫ້ສົ່ງເອກະສານ
ຈາກ 81 ສ່ວນບຸກຄົນໄປໃຫ້ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ໃນອັນທີ່ປະທານຄະນະກຳມະ
ການ ທ່ານ ເຈໂຣລດ໌ ແນັດເລີ ເອີ້ນວ່າ “ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາໃນການ
ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ແລະ ການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງທີ່
ຜິດຕ່າງໆໂດຍປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ, ຜູ້ຊ່ວຍ, ແລະ ສະມາຊິກໃນລັດຖະບານຂອງ
ທ່ານ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີການສືບສວນສອບສວນດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນການສືບສວນທີ່
ໃຫຍ່ ແລະ ກວ້າງເພື່ອຊອກຫາການກະທຳຜິດທາງອາຍາ.”
ທ່ານໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາຕ່ຳ “ໄດ້ກາຍເປັນບ້າຢ່າງແຮງ” ແລະ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈົດໝາຍຕ່າງໆທີ່ພະຍາຍາມຂໍຂໍ້ມູນນັ້ນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຫາ “ຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ຫຍັງ ເພື່ອຮາວີລົບກວນເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນທວິດເຕີນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ເອີ້ນການສືບສວນສອບສວນ ຂອງຄະນະກຳມະການຕຸລາ
ການສະພາຕ່ຳວ່າ “ການຫຼອກລວງຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ.
ພວກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳແລະຈະບໍ່ເຮັດຫຍັງ ແລ້ວສຳ
ເລັດ.”
ທ່ານໄດ້ປະກາດໃນທີ່ສຸດດ້ວຍໂຕໜັງສືໂຕໃຫຍ່ວ່າ “ການຮາວີລົບກວນ ປະທານາ
ທິບໍດີ” (PRESIDENTIAL HARRASSMENT).
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