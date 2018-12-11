ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະພົບປະກັບຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ
ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເພື່ອຮັບປະກັນງົບປະມານ
ສ້າງກຳແພງຊາຍແດນ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນທີ່ຖືວ່າ ເປັນການຂະຫຍາຍການໃຊ້ຈ່າຍຂອງ
ລັດຖະບານ ທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຜ່ານ ໃນວັນທີ 21 ທັນວາ ຈະມາເຖິງນີ້.
ການອະນຸຍາດງົບປະມານດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຂີດໝາຍຂອງການເອົາບາດກ້າວທາງ
ຝ່າຍຕຸລາການ ຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ ພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຮ່າງ
ກົດໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຜ່ານ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ ການປິດລັດຖະບານລົງ ໃນບາງສ່ວນ
ກ່ອນໜ້າວັນຢຸດໃນຊ່ວງເທດສະການບຸນນີ້. ທັງສອງພັກການເມືອງ ແມ່ນປະເຊີນ
ກັບຄວາມກໍ້າເກິ່ງ ຊຶ່ງເປັນການຕໍ່ສູ້ ກ່ຽວກັບເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ພຽງບໍ່ຫຼາຍສັບປະດາ
ກ່ອນການເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ ໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານທຣຳ ຈະພົບກັບ ທ່ານ ຊັກ ຊູມເມຮີຣ໌ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນໜ້ອຍໃນສະພາສູງ
ແລະປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເປໂລຊີ ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ມັນຍັງພໍຈະມີຊ່ອງຫວ່າງ
ທີ່ຈະປະນີປະນອມ ໃນການຮຽກຮ້ອງງົບປະມານ ໃນຈຳນວນ5 ພັນລ້ານ ໂດລ່າ ໃນການ
ກໍ່ສ້າງກຳແພງ ໃນປີການ 2019 ນີ້. ການພົບປະກັນ ກັນຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນການທົດລອງຄັ້ງ
ທຳອິດ ຂອງຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ ທີ່ຕິດຕາມມາ
ດ້ວຍການຍຶດອຳນາດຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຊ່ວງເລືອກຕັ້ງກາງ
ສະໄໝ ເມື່ອເດືອນພະຈິກ ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານນາງເປໂລຊີ ແມ່ນເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຈະສະແດງອອກ ການມີຜົນປະໂຫຍດ
ໃນການເຮັດວຽກກັບແຕ່ລະຝ່າຍ ໃນຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະເວົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ແລະລາຄາຢາປົວພະຍາດທີ່ຕ້ອງມີໃບສັ່ງຊື້. ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງເປໂລຊີ ຜູ້ຊຶ່ງຄາດໝາຍວ່າ
ຈະໄດ້ເປັນປະທານຂອງສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງຈະມີການເຂົ້າຮັບຄຳສະບານຕົວໃນເດືອນໜ້ານີ້
- ຈະປະຕິເສດ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີການປະນີປະນອມ ໃນງົບປະມານຂອງການ
ສ້າງກຳແພງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະບໍ່ພົວພັນກັບການປະໜິ
ປະນອມນີ້ ໃນກຳແພງຊາຍແດນ ກັບທາງອອກຂອງຝ່າຍອອກກົດໝາຍ ທີ່ເວົ້າເຖິງ
ສະຖານະໃນການເອົາບາດກ້າວທີ່ເລື່ອນຜົນປະໂຫດຂອງໂຄງການ DACA ອອກໄປ
ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 800,000 ຂອງພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ທີ່ພໍ່ແມ່ພວກເຂົາເຈົ້ານຳເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເຍົາໄວນີ້.
ການປະໜິປະນອມ ທີ່ເປັນທາງອອກຂອງໂຄງການ DACA ແມ່ນໄດ້ສະງັກຢູ່ໃນສະພາ
ສູງ ໃນປີ 2018. ສະພາຕ່ຳ ບໍ່ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນ
ວາງແຜນການໃນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເປັນປໍລະປັກ ຕໍ່ຕ້ານປະທານສະພາຕ່ຳ
ທ່ານພອລ ໄຣເອັນ ແລະບັງຄັບໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
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