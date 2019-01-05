ການປິດລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດເປັນບາງສ່ວນນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນໄວໆນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກຜູ້ຊ່ວຍຂອງທຳນຽບຂາວແລະລັດຖະສະພາ ແມ່ນພາກັນເຮັດວຽກຕະຫລອດວັນທ້າຍສັບປະດາ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂ ສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເງິນ ທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະເໜີເພື່ອສ້າງກຳແພງ ໃນເຂດຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບປະທີ່ມີ “ໝາກຜົນຫຼາຍ” ກັບພວກຜູ້ນຳລັດຖະສະພາ ເພື່ອແກ້ໄຂການປິດລັດຖະບານເປັນບາງສ່ວນ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການບໍ່ລົງລອຍກັນ ກ່ຽວກັບເງິນ 5 ພັນ 600 ລ້ານໂດລາເພື່ອເປັນທຶນໃນການສ້າງກຳແພງ.
ແຕ່ພວກຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວເຖິງການພົບປະຢູ່ທຳນຽບຂາວ ທີ່ຕ່າງໄປຈາກນີ້.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທີ່ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳພາຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ກຳລັງສ່ວນຫຼາຍໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ເອີ້ນການພົບປະ ເປັນເວລາເກືອບສອງຊົ່ວໂມງນັ້ນວ່າ “ຖົກຖຽງກັນ.” ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປ ໃນການຢືນຢັດຢູ່ເລື້ອຍໆ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງໃນການໃຫ້ທຶນສ້າງກຳແພງ “ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຈົນກວ່າພວກເຮົາເປີດລັດຖະບານຄືນ.”
ຜູ້ນຳຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະປິດລັດຖະບານຕໍ່ໄປ “ເປັນເວລາດົນນານຫຼາຍໆເດືອນ ຫຼືແມ່ນກະທັງຫຼາຍໆປີ.”
ເຖິງແມ່ນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງພວກສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເວົ້າວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນທິດທາງດຽວກັນ” ທີ່ຈະເປີດລັດຖະບານຄືນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ໃນການມີ “ໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເຫຼັກຫຼືຊີເມັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ” ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນ.
ສ່ວນຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ແມັກຄອນແນລ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ພວກຜູ້ນຳຂອງທຳນຽບຂາວແລະລັດຖະສະພາ ຈະຈັດໃຫ້ມີການເຈລະຈາລະຫວ່າງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດານີ້ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຕົກລົງກັນ. ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ພວກຜູ້ນຳສະພາສູງຈະພົບປະກັນຕື່ມອີກ ໃນເວລາ 11 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນເສົາມື້ນີ້.
ສະພາຕ່ຳໄດ້ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ໃຫ້ເປີດພະແນກການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານທີ່ຖືກປິດນັ້ນຄືນ. ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ຮວມເອົາເງິນ 5 ພັນ 600 ລ້ານໂດລາ ທີ່ປະທານາທິບໍດີຕ້ອງການຈະນຳໄປສ້າງກຳແພງນັ້ນ ເຂົ້ານຳ.
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