ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະນາມພວກຊາວຜິວຂາວທີ່ຖືວ່າຕົນເອງ ວິເສດສຸດ ຫຼື white supremacists ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການປະທະກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນການປະທ້ວງ ທີ່ເມືອງ Charlottesville ລັດ Virginia ໂດຍເວົ້າວ່າ “ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດ ຜີວພັນແມ່ນເປັນຜີມານ.”
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຖິງຊື່ ພວກ neo-Nazis, Ku Klux Klan ແລະຊາວຜີວຂາວຊາດນິຍົມ ວ່າເປັນ “ພວກອາຊະຍາ
ກອນ ແລະນັກເລງອັນທະພານ...ທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍຶດໝັ້ນໃນຖານະທີ່ເປັນຊາວອາເມຣິກັນ.”
ທ່ານປະຕິຍານວ່າ ແມ່ນໃຜກໍຕາມທີ່ໄດ້ກໍ່ “ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານເຊື້ອຊາດຜີວພັນ” ໃນເມືອງ Charlottesville ຈະຕ້ອງຖືກນຳຕົວມາລົງໂທດ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນ “ເປັນການສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມກຽດຊັງ ຄວາມບໍ່ໂຍະຍານຜ່ອນຜັນ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ.”
ທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວວ່າ ທີ່ກ່າວວ່າ 'ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດ ຜີວພັນ ແລະ ກຸ່ມ Ku Klux Klan ແມ່ນເປັນຜີມານ
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກໄດ້ເກີດການຕຳນິຕິຕຽນຢ່າງແຮງ
ຈາກທຸກຝ່າຍການເມືອງ ໃນຄວາມບໍ່ສາມາດເປັນເວລາ2 ມື້ ທີ່ຈະກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ
ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄຳເວົ້າ ຊາວຜີວຂາວຊາດນິຍົມ ແລະພວກ neo-Nazis ໃນການ
ປະນາມການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ.
“ມັນບໍ່ຄວນໃຊ້ເວລາເຖິງ 2 ມື້ ແລະເຫດການເສົ້າສະຫລົດໃຈໃນທົ່ວປະເທດສຳຫຼັບ
ປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວ ແລະປະຕິເສດ ຕໍ່ພວກຊາວຜີວຂາວຊາດນິຍົມ
ທີ່ຖືວ່າຕົວເອງເປັນວິເສດທີ່ສຸດ,” ຊຶ່ງທ່ານ Kristen Clark ຈາກອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນ
ກຳໄລຂອງຄະນະກຳມາທິການທະນາຍຄວາມ ເພື່ອສິດທິພົນລະເຮືອນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ
ແລະທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າເວົ້າເຖິງເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພສຳຫຼັບບັນດາປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາ, ຊຶ່ງກໍໄດ້ມີຫຼາຍໆກຸ່ມທີ່ປັດຈຸບັນນີ້
ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ກາຍມາເປັນເປົ້າໝາຍ ໂດຍກຸ່ມພວກປະທ້ວງທີ່ໃຊ້ຄວາມກຽດ
ຊັງເປັນແຮງດົນບັນດານໃຈ, 2 ມື້ນີ້ມັນກໍຫຼາຍພຽງພໍແລ້ວ.”
ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະນາມພວກສື່ມວນຊົນ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວ
ໃນຮອບ 2 ມື້ຜ່ານມານີ້.
“ການທີ່ໄດ້ຂຽນເຫັນຄວາມເຫັນເພີ່ມກ່ຽວກັບ ເມືອງ Charlottesville ແລະຮັບຊາບ
ອີກຄັ້ງນຶ່ງທີ່ວ່າ ເປັນ ຂ່າວທີ່ປອມແປງນັ້ນ ຈະບໍ່ພຽງພໍດອກ...ນັ້ນແມ່ນພວກທີ່ຊົ່ວ
ຮ້າຍ!” ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter.
ພາບຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ໃນເມືອງ Charlottesville ແລະການໂຕ້ຖຽງກັນເລື່ອງການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແມ່ນໄດ້ກ້ອງກັງວານໄປທົ່ວໂລກ ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງຫຼວງຕ່າງໆຂອງຢູໂຣບ ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນຮັບມື ກັບເລື່ອງການກຽດຊັງທາງເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງ Theresa May ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ປະນາມ “ການກຽດຊັງທາງເຊື້ອຊາດພັນພັນ, ການກຽດຊັງແລະຄວາມຮຸນແຮງ” ພ້ອມທັງການມີແນວຄິດ “ຂວາຈັດນັ້ນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ໄດ້ກ່າວຕຳນິຕິຕຽນເຊັ່ນກັນວ່າ “ການກຽດຊັງທາງເຊື້ອຊາດຜິວພັນ, ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຝ່າຍຂວາຈັດ, ຊຶ່ງນັ້ນຈະຕ້ອງຈັດການໂດຍໃຊ້ອຳນາດເລີຍ.”
ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໂຄສົກ Farhan Haq ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຂໍປະນາມຄວາມຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ Charlottesville.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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